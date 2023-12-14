Karla Díaz rompe el silencio y detalla los horrores que vivió en Jeans

En un giro sorprendente, Karla Díaz, la talentosa vocalista que formó parte del icónico grupo pop Jeans, ha destapado oscuros secretos de abuso que marcaron su infancia durante los 11 años que estuvo inmersa en la fama y la música.

En una reveladora entrevista, la también presentadora compartió detalles impactantes sobre los abusos que ella y sus compañeras de grupo enfrentaron mientras estaban bajo la tutela del manager Alejandro Sirvent.

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Karla Díaz destapa oscuros secretos de abuso que vivió como integrante de Jeans

Díaz, quien ingresó al grupo Jeans a la temprana edad de 12 años, desglosó cómo la fama y el éxito del grupo ocultaban una realidad más sombría. Uno de los abusos más notorios, según la cantante, era la falta de voz que tenían las integrantes en las decisiones del proyecto. Sorprendentemente, Alejandro Sirvent, el manager en ese momento, no solo dirigía la carrera musical del grupo sino que también se entrometía en la vida personal de las integrantes, limitando su libertad y autonomía.

Nos quería como controlar mucho, como estuve 11 años empezó a meterse un poco más en mi vida personal, con los novios, ‘no me parece que andes con este tipo’, a mí me causaba conflicto

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En sus impactantes revelaciones, Karla Díaz señaló que tanto Alejandro como su esposa Patricia Sirvent tomaban las decisiones cruciales para el grupo, desde la selección de canciones hasta la elección de vestuarios.

También, la cantante confesó que durante su tiempo en Jeans, nunca le agradó la intromisión constante de Alejandro en su vida, una experiencia que describió como una sombra que la perseguía durante su estancia en el grupo.

Además, expresó su frustración por la falta de participación que tuvo en el grupo durante esa etapa. Considerándose la mejor vocalista del grupo, la cantante compartió que su voz aguda le permitía alcanzar notas que ninguna de sus compañeras podía lograr. Sin embargo, según sus declaraciones, esta ventaja no se tradujo en una participación significativa en el proyecto y sugirió que quizás fue subestimada por ser la más joven o por tener una voz considerada demasiado juvenil.

No es por pavonearme ni decir que yo tenía la gran voz, pero sí en ese momento sí siento que a mí no me dieron (la oportunidad), no sé si era como es la nueva y no le vamos a dar tantas participaciones o porque también tenía la voz muy de chavita

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