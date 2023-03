Karla Panini exhibe intimidad de la familia de Karla Luna: “Parásitos”.

Cansada de las críticas y de ser constantemente tendencia, Karla Panini se lanzó contra la familia de Karla Luna, comediante fallecida con la que protagonizó un escándalo.

Y es que fue señalada de traicionar a su amiga y quitarle a su esposo, el empresario regiomontano Américo Garza; sin embargo, Panini no quiere dejar estar fuera del ojo del huracán tras arremeter contra la hermana de la exlavandera, Erika Luna.

“Ustedes, tu familia, Erika Luna, tu familia de parásitos junto con tus sirvientes empezaron a hacer memes de mi papá que falleció, de mis hijos también, así que ¿quién es más cochino? De verdad crees que yo pago todo eso. ¿Qué van a hacer?, sentarse otra vez en una sala como 2020 a sacar un video de tu hermana editado... porque estoy esperando, no les tengo miedo”, revivió.

"¿Por qué no mejor nos cuentas dónde está Stephanie? La niña mayor de tu hermana Karla Luna, por qué no nos cuentas con quién está relacionada, porque nosotros ya sabemos... por qué no nos dices Erika, ¿de quién es novia tu sobrina? porque yo sí sé, por qué no nos dices con quién está relacionada tu hija mayor, ya lo sabemos. ¿Por qué no nos dices que tu sobrina acaba de tener un hijo o está por parir un hijo de un señor de 50 años que aún está casado. Me críticas, tu sobrina, tu hija que anda con un hombre que estaba casado cuando empezó a andar con ella”, añadió.

Inmediatamente dieron de qué hablar sus declaraciones, ya que los usuarios de redes sociales arremetieron contra ella, pidiéndole que deje el tema por la paz, además de que no es nadie para opinar y ventilar asuntos personales de terceros, especialmente cuando es de la familia de quien fue su amiga.