Karla Souza recordó cuando contó su caso de abuso a manos de un productor.

Karla Souza contó la razón por la que se alejó de los reflectores.

Ya son casi 10 años lo que Karla Souza lleva radicando en Estados Unidos, luego de haber triunfado en México con proyectos como Nosotros Los Nobles, desde entonces, la actriz mexicana ha trabajado en grandes producciones estadounidenses como en la serie How to Get Away with Murder. Todo esto combinado con la maternidad, misma que alejó por un tiempo a la actriz de la escena pública.

“Soy mamá de dos niños preciosos. Este año también es muy emocionante porque son tres proyectos que tengo y que salen en cine. Estoy trabajando. ¿Quizás mediáticamente me retiré? Sí, pues bien sabemos lo duro que es estar en el ojo del huracán”, dijo a Ventaneando.

Karla Souza recordó cuando contó su historia de abuso

Karla Souza también decidió alejarse de los reflectores, cuando en 2018, la actriz denunció públicamente al director que abusó de ella a inicios de su carrera, provocando un escándalo mediático y una ola de especulaciones que señalaron al cineasta Gustavo Loza como posible responsable.

“El tema de apoyar a la mujer y de la equidad me apasiona y siempre va a ser una de mis prioridades. La terapia ha sido muy importante y también apagar el celular. Ustedes me dicen '¿te desapareciste?’ Sí, pero fue una decisión propia que tomé de alejarme porque me lastimaron mucho. Yo creo que fue muy doloroso para mí vivir esa época de la forma en que hablaban del tema. Es algo que agradezo porque aprendí mucho... es un parendizaje muy fuerte”, expresó.

“Las mujeres llegaron a agradecerme y a contarme cómo había yo ayudado, al haber abierto mi boca y al haber compartido. Eso me lo pongo en el corazón y por eso lo hice: que llegara una niña de 12 años a llorarme con su mamá, me decía que gracias a que yo hablé, ella logró hablar y a compartirle a su familia lo que ella estaba viviendo”, concluyó.

