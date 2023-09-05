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FOTOS | Karla Souza confiesa que sufrió de abuso sexual, pero ya lo superó

La actriz y productora Karla Souza entendió la importancia de hacer catarsis tras su caso de abuso sexual, todo alejada de la polémica y en sus tiempos. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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