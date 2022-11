Karla Souza se declaró víctima de abuso sin revelar ningún nombre.

Karla Souza se declaró victima de abuso sin revelar ningún nombre.

Karla Souza fue víctima de abuso sexual por parte de un productor y director de cine, aunque jamás reveló el nombre; sin embargo, un comunicado dio por hecho que se trataba de Gustavo Loza.

Desde entonces, la actriz se mantuvo muy hermética con el tema y recientemente decidió tratar el tema del abuso sexual en el mundo del deporte a través del largometraje “La Caída”, fue durante la presentación del filme donde reveló a los micrófonos de Ventaneando por qué nunca dio el nombre de su agresor ni presentó una denuncia formal en su contra.

“En realidad siempre fue mi motivo alzar la voz para sanar, hay gente que alza la voz para llevarla a una vía penal, pero es muy importante que entendamos que en las sobrevivientes no todos los casos son para llevarlos a la vía penal, algunos casos son para sanar socialmente, para hablarlo, para nombrarlo, para alzar la voz”, declaró.

“En muchos de los casos la impunidad y la forma en la que están las leyes no están para las sobrevivientes, no están para nosotras y por lo tanto, el que demandemos que yo diga o ponga a mi persona en peligro es algo que yo no iba a hacer y entonces, aunque mucha gente lo haya visto como un silencio y una debilidad, para mí era mucho más importante cuidarme a mí, mi salud mental, mi persona, mi familia”, añadió.

“Se violenta de alguna manera muchísimo a las sobrevivientes y creo que ahora lo más esperanzador es que a partir de Morelia estamos todos tratando de crear un clima seguro para que mujeres y hombres puedan alzar la voz y nombrar lo que les pasa”, recalcó.

¿La acusación contra Gustavo Loza tiene fundamentos? Cuando la cuestionaron sobre el tema, Karla Souza no quiso responder y prefirió huir de la entrevista. En 2018, la actriz declaró que sufrió acoso sexual por parte de un director a inicios de su carrera, pero su nombre jamás fue revelado y hasta la fecha sigue siendo desconocido.

Karla Souza ingresa al cine con película sobre el abuso sexual en el deporte

La actriz de “Nosotros los Nobles” habló sobre “La Caída” y cómo aborda el tema del abuso sexual en el deporte. “No solo se vive en los deportes, no solo se vive en le medio artístico sino es un tema universal que hemos visto ya mucho”.

“La Caída es una película sobre una mujer, una clavadista que está a punto de ir a sus últimos Juegos Olímpicos, pero se topa con su pasado, la verdad de su pasado y le toca definir si el oro es su sueño más alto”, sentenció.