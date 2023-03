Karol G confiesa estar completamente enamorada: ¿Quién es el afortunado?

En los últimos días, Karol G se ha convertido en tema de conversación en los medios gracias al lanzamiento de su nuevo álbum “Mañana será bonito”. Su colaboración con Shakira en la canción “TQG” también ha sido muy comentada, ya que ha alcanzado más de 99 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Te puede interesar: Esto han facturado Karol G y Shakira con “TQG”.

Para promocionar su nuevo trabajo, la cantante ha dado diversas entrevistas en las que ha revelado que a través de su música sus seguidores podrán conocer un poco más sobre su vida sentimental y las dificultades que ha enfrentado en el pasado debido a relaciones fallidas. Sin embargo, Karol G ha confesado que actualmente está enamorada y disfrutando del amor en su vida.

¿Qué dijo Karol G?

En una entrevista con ‘The New York Times’, Karol G reveló que aunque no estaba buscando el amor, alguien llegó a su vida y la hizo sentir feliz de nuevo. La artista confesó que no estaba interesada en construir una vida personal con nadie, pero la vida le trajo a alguien especial y por eso quería compartir momentos con esa persona.

Flor se convirtió en Karol G para interpretar ‘Ocean y Tusa’.

En este contexto, Karol G también mencionó que su nuevo álbum, ‘Mañana será bonito’, es una muestra de cómo el amor y las experiencias del pasado han influido en su música. A pesar de que al principio no quería enamorarse de nuevo y estaba enojada con el amor, al final del álbum se siente feliz de nuevo y ha aprendido algo nuevo en el proceso.

¿Quién es el nuevo galán de Karol G?

A pesar de que Karol G no dio detalle en la entrevista sobre quien es el nuevo galán, se ha especulado mucho sobre la situación sentimental de la cantante colombiana y se ha mencionado en varias ocasiones al artista Feid como posible pareja de la cantante.

Si bien ‘La Bichota’ no ha brindado detalles sobre quién ha conquistado su corazón, algunos fans han notado pistas que sugieren que entre ellos hay algo más que amistad. Por ejemplo, ambos han sido vistos utilizando ropa similar, anillos y accesorios que han generado rumores entre los seguidores de la pareja.

Te puede interesar: Anuel se compromete con su actual novia, fans le recuerdan a Karol G.