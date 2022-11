Karol G recibe la peor noticia por parte de su ex Anuel AA.

El truene entre Karol G y Anuel AA fue una de las más sonadas, pues ambos anunciaron su rompimiento en marzo de 2021 tras tres años de noviazgo.

La cantante Karol G incursionará en el mundo de la actuación.

La separación estuvo llena de indirectas y una que otra polémica, incluyendo la nueva relación del reguetonero con Yailin, la más viral.

Anuel olvió rápidamente a La Bichota e inició un romance con la cantante y rapera dominicana . Sin embargo, el intérprete de Súbelo confirmó que será padre de una niña, noticia que no habría puesto contenta a Karol G.

"¡Voy a ser papaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá, ahora vamos a saber si es niño o niña! Que dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo”, escribió Anuel AA en sus redes sociales, donde publicó un video besando a Yailin.

Anuel AA se convertirá en papá

Georgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin, la más viral, también anunció su embarazo con un mensaje en su cuenta de Instagram. La rapera portó un bello vestido blanco para dar la noticia, prenda que dejó ver su pancita de embarazo bastante abultada.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí. Me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo. Ahora mismo no tengo palabras: tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo, Anuel”, escribió.

Karol G no ha reaccionado al embarazo de Yailin y Anuel, quienes ahora están en la dulce espera de una niña y organizaron una fiesta para darlo a conocer. Recordemos que el reguetonero ya es padre de un niño que responde al nombre de Pablo Anuel de ocho años de edad.

