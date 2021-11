Karol G rompe en llanto tras protagonizar aparatosa caída en el escenario.

Luego de protagonizar una aparatosa caída en pleno escenario, Karol G rompió en llanto y la razón fue que entristeció al instante porque deseaba que su concierto fuera perfecto .

La colombiana se presentó en Miami, Florida y en medio de una canción, uno de sus tacones se atoró en el escenario, haciendo que resbalara y cayera hasta el final de la escalera de una manera escandalosa.

Al caer en el suelo, los asistentes guardaron silencio atónitos, pero la música siguió sonando una y otra vez en el concurrido show.

Karol se quedó en el piso, pero sus bailarines se acercaron para asegurarse que estuviera bien. Poco después continuó con el espectáculo, lo cual fue aplaudido por sus fans.

Así fue la aparatosa caída de Karol G… pic.twitter.com/q0QA8gNZvU — Lo + viral (@VideosVirales69) November 27, 2021

Karol lloró desconsoladamente

Karol G admitió que estaba muy adolorida, “creo que se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla, me duele todo”, dijo antes de llorar desconsoladamente.

“Pero nada, ustedes creen que después de haber llenado esta arena por primera vez… Olvídense de lo que pasó por favor, yo quería que fuera perfecto…”, añadió y volvió a llorar.

