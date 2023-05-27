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FOTOS | Karol G se hizo pasar por su secretaria cuando inició su carrera como cantante.
La cantante colombiana no siempre contó con un equipo que le ayudara a darse a conocer y hasta tuvo que fungir como su propia secretaria. Te contamos los detalles en las fotos.
¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?
FOTOS: Él sería el famoso futbolista con el que Karol G estaría saliendo.
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