  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Karol G se hizo pasar por su secretaria cuando inició su carrera como cantante.

La cantante colombiana no siempre contó con un equipo que le ayudara a darse a conocer y hasta tuvo que fungir como su propia secretaria. Te contamos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

galeria karol g venga la alegria
Karol G piramide.jpg
Karol G (29).jpg
Karol G (25).jpg
Karol G (26).jpg
Karol G top.jpg
Becky G con Karol G. .jpg
Karol G en la playa.jpg
Karol G botas blancas.jpg
Karol G cabello azul.jpg
Karol G (22).jpg
Karol G de negro.jpg
Karol G foto en espejo.jpg
Shakira con karol g riendose.jpg
Shakira t karol g bichotas.jpg
Karol G (15).jpg
Shakira zon karol g.jpg
Karol G (13).jpg
¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?

¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?

FOTOS: Él sería el famoso futbolista con el que Karol G estaría saliendo.

FOTOS: Él sería el famoso futbolista con el que Karol G estaría saliendo.

¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?

¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?

Karol G (10).jpg
¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?

¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?

Karol G (8).jpg
Karol G (7).jpg
Karol G (5).jpg
Karol G (6).jpg
Karol G
Karol G trenzas.jpg
Karol G (2).jpg
/
galeria karol g venga la alegria
Karol G piramide.jpg
Karol G (29).jpg
Karol G (25).jpg
Karol G (26).jpg
Karol G top.jpg
Becky G con Karol G. .jpg
Karol G en la playa.jpg
Karol G botas blancas.jpg
Karol G cabello azul.jpg
Karol G (22).jpg
Karol G de negro.jpg
Karol G foto en espejo.jpg
Shakira con karol g riendose.jpg
Shakira t karol g bichotas.jpg
Karol G (15).jpg
Shakira zon karol g.jpg
Karol G (13).jpg
¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?

¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?

FOTOS: Él sería el famoso futbolista con el que Karol G estaría saliendo.

FOTOS: Él sería el famoso futbolista con el que Karol G estaría saliendo.

¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?

¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?

Karol G (10).jpg
¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?

¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?

Karol G (8).jpg
Karol G (7).jpg
Karol G (5).jpg
Karol G (6).jpg
Karol G
Karol G trenzas.jpg
Karol G (2).jpg
galeria karol g venga la alegria
Karol G piramide.jpg
Karol G (29).jpg
Karol G (25).jpg
Karol G (26).jpg
Karol G top.jpg
Becky G con Karol G. .jpg
Karol G en la playa.jpg
Karol G botas blancas.jpg
Karol G cabello azul.jpg
Karol G (22).jpg
Karol G de negro.jpg
Karol G foto en espejo.jpg
Shakira con karol g riendose.jpg
Shakira t karol g bichotas.jpg
Karol G (15).jpg
Shakira zon karol g.jpg
Karol G (13).jpg
¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?
FOTOS: Él sería el famoso futbolista con el que Karol G estaría saliendo.
¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?
Karol G (10).jpg
¿Karol G y James Rodríguez tienen una relación secreta?
Karol G (8).jpg
Karol G (7).jpg
Karol G (5).jpg
Karol G (6).jpg
Karol G
Karol G trenzas.jpg
Karol G (2).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado