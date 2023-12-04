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FOTOS | Karol Sevilla también superó a Emilio Osorio, ¡ahora anda con Mario Bautista!

Todo parece indicar que la relación que tuvieron Karol Sevilla y Emilio Osorio, quedó en el pasado, ¡ahora ambos están muy bien acompañados! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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