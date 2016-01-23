BLOG: Ivonne Ortega, con el corazón en la mano

Ivonne Ortega llora bonito. No es como yo, u otras muchas mujeres, que CON tan sólo derramar una lágrima se nos hinchan los ojos E inmediatamente se vuelven rojos…. No, ella no es así. Llora bonito, conmueve.

Entrevisté a la exgobernadora de Yucatán, quien también fue segunda al mando del PRI Y actual diputada porque acaba de escribir un libro de su vida: “En el Viejo Sillón”(Editorial Planeta), una autobiografía precoz, reveladora.

En la portada, en la que aparece con su pequeño hijo, Álvaro Humberto, relata la vida de una mujer que ha tenido que superar retos en su vida: como cuando su familia le anunció que ya les era imposible mandarla a la escuela; como cuando EMPRENDIÓ su negocio de porcicultura (del cual aún vive, más que de la política) y claro, su inicio en la política.

Comparte su decisión más difícil en la vida, pero también la más gozosa: ser madre sola; divorciarse de su primer esposo… y muchas revelaciones más.

Realmente fue una entrevista entrañable. No te la puedes perder. Y claro, habrá que comprar el libro para saber más.

Recuerda que la entrevista no acaba con lo que ves EN TV, sino que sigue en internet y está disponible para cuando quieras. Entra a http://www.eltrece.mx/katia360

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