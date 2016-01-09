Francisco Martínez Neri, el PRD y todos sus retos

En la presente legislatura, el PRD dio una sorpresa: el que se esperaba que fuera el coordinador de los diputados perredistas, el ex líder del partido, Jesús Zambrano, no logró los votos necesarios. Los diputados de ese partido votaron por otra figura que, si bien no es un improvisado y lleva muchos años de militancia, no lo habíamos visto en la primera línea nacional.

Se llama Francisco Martínez Neri, es oaxaqueño y fue Rector de la Universidad Benito Juárez de ese estado en pleno conflicto con la Appo. Contador, abogado, académico, la llegada de Martínez Neri a la coordinación fue una señal más de la necesaria renovación del partido tras la pérdida notoria de votos que tuvo este año y que, en gran parte (sobre todo en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México) se llevó Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es este oaxaqueño serio que tiene un discurso de mucha crítica al interior del partido que ahora lidera otro “externo”, Agustín Basave? De eso se trata esta emisión de Katia 360.

Claro que hablamos de lo personal --checa “Las 6”, que está en nuestra página de internet aquí http://www.eltrece.mx/katia360 pero también de los retos del PRD hoy: ¿les salió caro el “Pacto por México”, lograrán ganar alguna gubernatura en juego de las 12 en 2016? ¿Se apunta Martínez Neri para buscar la gubernatura de Oaxaca, su estado natal?

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