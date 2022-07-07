Encuentran muerto a Kazuki Takahashi, creador de Yu-Gi-Oh!

Uno de los personajes más importantes del mundo de los cómics en los últimos años, fue encontrado muerto en el mar. Nos referimos a Kazuki Takahashi de origen japonés y conocido mundialmente por ser el creador del manga Yu-Gi-Oh!

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La triste noticia para los fans del manga fue confirmada este jueves por los medios locales, quienes han asegurado que hay una investigación en proceso para poder determinar las verdaderas causas de su muerte.

El creador de Yu-Gi-Oh!, tenía 60 años de edad y era conocido en el mundo del manga como Kazuo, el cuerpo del escritor fue encontrado con un equipo de buceo y flotando cerca del Nago, una zona muy cercana a la Okinawa.

La trama del manga que creó Kazuki Takahashi.

La obra más importante en la vida de Kazuki Takahashi, fue Yu-Gi-Oh! que traducido al español significa Rey de los Juegos, recordemos que el manga se estrenó en 1996 y su última publicación fue en el 2004.

La historia del popular manga que alcanzó fama mundial y que hasta la fecha sigue siendo el juego preferido por miles de personas en todo el mundo, Yu-Gi-Oh! no cuenta la historia de un joven que va por el mundo resolviendo los problemas que se le presentan, pero para ello usa distintos juegos.

La popularidad de Yu-Gi-Oh! fue tanta a nivel internacional que crearon una franquicia mundial que incluye un juego de cartas coleccionables en donde todos los fans podían jugar del mismo modo que en el manga.

De la creación de Yu-Gi-Oh!, nacieron otros mangas que no fueron tan famosos, pero los juegos de carta, videojuegos e intercambios entre sus fans siguen presentes hasta el momento.

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Por lo que, los fans de Yu-Gi-Oh! lloran la lamentable muerte de su creador.

