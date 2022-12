Kenia Os sufrió un calvario, pero al final, logró ver a Bad Bunny

La youtuber y empresaria, Kenia Os, parece ser una víctima más del escándalo suscitado a raíz de la duplicación y de la venta de boletos falsos durante el primer concierto de ‘Benito’ en la Ciudad de México. Lo bueno, es que a pesar del calvario que sufrió pudo disfrutar de uno de sus artistas favoritas, tal y como se puede observar en sus historias de Instagram, donde compartió una serie de videos acompañada de su hermana menor, Eloísa Os.

¿Qué dice el recinto?

Al respecto, el recinto ubicado al sur de la Ciudad de México lanzó un comunicado en donde explica que se detectaron casos de duplicación y/o falsificación de boletos para el concierto y que, para garantizar la seguridad de los asistentes se habían cancelado dichos accesos y extremado todas las medidas necesarias. Al mismo, tiempo que se deslinda de lo sucedido y exhorta a las personas afectadas a interponer sus quejas ante la distribuidora de boletos.

¿Qué pasó con Kenia Os en el concierto de Bad Bunny?

Parece ser que dicha situación también afectó a Kenia Os, quien parecía decía tener un palco en el lugar; sin embargo, ante el revuelo y la incertidumbre de las y los asistentes que no lograban entrar, se originó un caos también al exterior del inmueble ubicado al sur de la CDMX, por lo tanto, era imposible para la influencer bajar de su auto.

No me dejan pasar a mi palco y lit está todo totalmente bloqueado... todas las calles por tantos carros. Es un caos y pues no me puedo bajar, creo que la maldición kenini de no ver al conejo malo me persigue.

Kenia Os no sólo temía perderse en vivo a uno de sus artistas favoritos, Bad Bunny, sino, también por su integridad y es que la cantante explicó que había asistido al concierto sin cuerpo de seguridad, ya que tenía accesos directos.

“De verdad lo intenté y no se pudo, llegue a la puerta y hay miles de personas a fuera, PORFAVOR tengan mucho cuidado yo me baje 3 segundos fue imposible y un caos, aparte mucha gente me reconoció y no vine con seguridad porque mis accesos eran directos”.

¿Se logró?

Sin embargo y a pesar de todo lo narrado, parece ser que Kenia y su hermana Eloísa finalmente lograr entrar al concierto y disfrutar de su artista favorito. En las historias se les ve tan emocionadas, que parece que olvidaron el mal rato.

Y compartió con sus seguidores el siguiente mensaje: “omg fui tan feliz…de los únicos artistas que neta admiro demasiado y quería estar en su show me voy con el cora feliz a mis vacaciones con mi familia y casita, buena vibra a todos los amo”.