Kenia Os invita a Cazzu al grupo de ‘solteras’ junto a Shakira

Kenia Os, una de las artistas mexicanas más populares del momento, ha sorprendido a sus fans con emocionantes planes musicales. Durante su regreso a la Ciudad de México , luego de asistir a la fiesta que Lele Pons organizó para celebrar el lanzamiento de “Soltera”, el nuevo tema de Shakira, Kenia reveló que desea colaborar con Shakira y Danna Paola.

“Hablamos y queremos hacer algo juntas”, expresó la cantante emocionada. Aunque sus agendas están llenas, Kenia mantiene la esperanza de que Shakira las vuelva a juntar, pero esta vez en el estudio de grabación.

¿Cómo fue la fiesta de “solteras” con Shakira y Lele Pons?

Kenia también compartió cómo fue invitada a la exclusiva fiesta que Lele Pons organizó para Shakira: “Hicimos un live juntas y ella me invitó directamente ahí”, contó la cantante, quien también agradeció a Lele por haber pensado en ella para este evento tan especial.

¿Cazzu se une al club de “solteras”? Esto dijo Kenia Os

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista fue cuando se le preguntó a Kenia sobre la posibilidad de que la argentina Cazzu se una al grupo de “solteras” que celebró con Shakira en la fiesta. Kenia, con su habitual buen humor, respondió: "¡Claro que sí! Todas están invitadas, yo invitando y ni siquiera soy la anfitriona”.

Kenia Os desmiente rumores amorosos

Aprovechando la atención de las cámaras en el aeropuerto capitalino, la intérprete de “Kitty” también desmintió los rumores sobre un supuesto noviazgo con alguna figura del medio artístico: “Me casan, me embarazan, me dejan… ya no sé", bromeó la cantante, aclarando que mantiene una relación profesional y respetuosa con sus colegas de la industria, aunque los rumores a veces la hacen reír: “De repente me da risa y así, pero hay como un límite y mientras no pasen ese límite, estoy bien”, finalizó.