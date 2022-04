Kim Kardashian abre cuenta de TikTok y alcanza millones de seguidores.

Kim Kardashian es la reina de las redes sociales y para muestra un botón, luego de que la socialité de 41 años de edad decidiera abrir una cuenta en solitario en TikTok, pues comparte una con su hija North, la cual ya cuenta con millones de seguidores pese al disgusto de Kanye West, a quien no le gusta que su hija se someta a semejantes niveles de exposición pública.

Analizamos con los expertos los looks de celebridades en los Oscar.

Por ello, la estrella televisiva decidió al fin abrir su cuenta en solitario para compartir su propio contenido, y a pocas horas de haberla inaugurado ya contaba con más de 3 millones de seguidores, únicamente bastó un video en el que prácticamente Kim no aparece, ya que cede todo el protagonismo a sus estilistas de confianza Chris Appleton y Mario Dedivanovic.

“¡Hola, chicos!”, escribió Kim Kardashian en la pequeña descripción del primer video que publicó la socialité en la plataforma de videos cortos sin la compañía de su primogénita. En el clip se le ve luciendo una cola falsa, enfundada en un vestido negro de manga larga con estampado de cocodrilo y gafas de sol y lo acompañó con el tema “Ambition for chash” del rapero Key Glock.

Te puede interesar: FOTOS | Kim Kardashian es oficialmente soltera. ¿Dice adiós al amor?

Así fue la llegada de Kim Kardashian a TikTok

Cabe recordar que North y su glamorosa mamá se unieron a la popular red social de videos cortos el pasado mes de noviembre, esta decisión fue bien recibida por los internautas, no así por su exesposo, Kanye West, de quien se separó en febrero de 2021.

La cuenta que Kim abrió con su hija North tiene 6.6 millones de seguidores, pero no han publicado nada desde el pasado 31 de enero debido a la indignación del rapero. La hermana de Kourtne y Khloé se había resistido a abrir su cuenta de TikTok en solitario, incluso en un episodio anterior de “Keeping Up whit the Kardashians” habló al respecto: “Simplemente no soy una buena bailarina, así que es difícil para mí. Quiero hacerlo, pero no tengo tiempo”, explicó en aquel entonces.

Actualmente, la nueva cuenta de Kim solo sigue a 11 personas y cuenta con más de 410 mil me gusta.