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FOTOS | Kim Kardashian es oficialmente soltera. ¿Dice adiós al amor?
Kim Kardashian es oficialmente soltera. La corte de Estados Unidos aprobó su divorcio y nosotros te contaremos todos los detalles en esta galería.
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Kim Kardashian y Kanye West fueron uno de los matrimonios más mediáticos de los últimos tiempos.
Kim Kardashian es oficialmente soltera.
Kim Kardashian y Kanye West fueron una de las parejas más importantes del mundo del espectáculo y de los negocios. Ambos tuvieron 4 hijos juntos y protagonizaron una infinidad de revistas y momentos en la televisión internacional.
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Después de algunos años juntos, Kim Kardashian decidió separarse de su entonces esposo Kanye West y esperaba la resolución de la corte de Estados Unidos después de pedir el divorcio.
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Kim Kardashian y Kanye West comenzaron a re-hacer su vida fuera de su matrimonio. Kim comenzó una relación con Pete Davidson y Kanye fue viso con la actriz Julia Fox.
Hasta hace algunos días, la corte de Estados Unidos accedió al divorcio, haciendo que Kim Kardashian volviera al mundo de la soltería.
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