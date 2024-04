Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja reaparecen y los cancelan por esta razón

La popular pareja de cantantes e influencers, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, han vuelto a acaparar los reflectores, pero ahora por la reciente adquisición que hicieron.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja expresaron en redes sociales su entusiasmo y alegría por la compra de su espectacular y costoso rancho familiar. ¡Está impresionante!

Programa 06 noviembre 2023 Parte 1 | Los conductores en Internet [VIDEO] ¡No te pierdas el mejor programa matutino de la televisión! Acompaña tus mañanas al lado de los conductores que te llevarán mucha diversión. Juegos, risas y más

¿Cómo dieron la noticia? La feliz pareja recientemente compró un estupendo rancho familiar en Florida, Estados Unidos. La información fue difundida por ambos influencers a través de su canal de YouTube.

También te puede interesar: Filtran VIDEOS de la nueva infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza

¿Cómo es el rancho de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja?

En las imágenes difundidas se muestra el bosque donde se ubica el rancho de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, el cual nombraron “Jukilop”. El cantante reveló que este tiene una dimensión de 9 hectáreas.

Se sabe que la pareja desea construir su casa en dicho predio donde tendrán algunos animales y un huerto para cosechar sus propios alimentos. Actualmente el terreno no cuenta con ninguna construcción.

La pareja también compartió imágenes en su cuenta de Instagram, donde se les puede ver como auténticos vaqueros en un ambiente totalmente festivo y familiar en compañía de sus hijos.

También te puede interesar: Filtran VIDEOS de la nueva infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza

¿Qué dijo la pareja?

Juan de Dios Pantoja declaró que haber comprado este rancho familiar es un sueño cumplido. “Cuando comencé a ser novio de Kimberly nunca me imaginé que todo esto iba a pasar. No me imaginé que íbamos a tener a dos hermosos hijos, no me imaginé que íbamos a tener tantas cosas bonitas como este rancho que me encanta y me fascina”.

¿Cómo reaccionaron las redes?

La noticia sorprendió a sus fans y generó un sinfín de reacciones. Muchos expresaron su felicidad y orgullo familiar, pero hubo quienes los criticaron por su vestimenta, pues aseguraron que no son rancheros de verdad.

“¿Pero le vas a trabajar o vas a tener a tus trabajadores haciendo todo”?, “¿Y para inaugurar se tienen que vestir así de ridículos?”, “Mis paisanos que por vestirse de vaqueros. Crees que son de rancho y ni cortar leña con hacha o arar el campo saben”, “Jajaja los pantalones se ve que no saben nada, si no saben no compren nacos”, fueron algunos de los comentarios.

Te puede interesar: Acusan a Juan de Dios Pantoja de tener un hijo fuera del matrimonio