Kimberly Loaiza impacta al mostrar prueba de embarazo.

La creadora de contenido y también cantante, Kimberly Loaiza, ha logrado hacerse de un lugar a nivel internacional gracias a su canal de YouTube y a su carrera musical que la han catapultado al estrellato junto a Juan de Dios Pantoja, con quien ha conformado una de las parejas más populares e importantes de la farándula en la actualidad.

No obstante, hace algunos días la influencer compartió a través de su cuenta de Twitter que se sentía un poco mal: “Hoy no me sentí muy bien la verdad, tengo un dolor raro”, publicó y agregó que tenía náuseas y mareos, por lo que de inmediato surgieron los rumores de un posible embarazo.

Hoy no me sentí muy bien la verdad tengo un dolor raro pero igual con todo hoy 🫠 — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) May 26, 2022

Sin embargo, Kimberly Loaiza se encargó de desmentir los rumores en su cuenta de Instagram, donde dejó en claro que se había realizado una prueba de embarazo, misma que había salido negativa, así mismo, dijo sentirse confiada del método anticonceptivo que usa, el cual es un 99% eficaz.

Kimberly Loaiza le juega broma a su hija mayor

Pero la creadora de contenido aprovechó el momento y la oleada de rumores para jugarle una broma a su hija mayor, a quien le hizo creer que le daría un nuevo hermanito, posteriormente le aclaró a Kima Sofía que todo había sido una broma y que no estaba embarazada, terminando así con las ilusiones de la pequeña.

Foto: Instagram/kimberly.loaiza



Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja son padres de Kima y Juan, pero a la influencer no le desagradaría ser madre por tercera ocasión, aunque por el momento la pareja se encuentra enfocada en su carrera y todo parece indicar que esperarán un tiempo considerable para volver a escribirle a la cigüeña.

Loaiza ha sabido posicionarse dentro del gusto musical de la gente, pues uno de sus últimos sencillos suma más de 27 millones de reproducciones, se trata de “Piketona”, donde comparte créditos con Lele Pons.