Kimberly Loaiza reta a sus haters con sexy VIDEO en TikTok.

Kimberly Loaiza se ha convertido en una de las influencers más populares en México, pues logró posicionarse más durante la pandemia al protagonizar varias polémicas; no obstante también fue una de las más cercanas a sus fans, ya que todo lo compartía por medio de sus redes sociales, siendo una de las principales TikTok.

Las campañas publicitarias y los escándalos que ha tenido a lo largo de este último año la han colocado en el centro del huracán.

Las grandes polémicas de Kimberly Loaiza

Varias de las polémicas que ha vivido Kimberly Loaiza durante el 2021 son relacionadas con su pareja sentimental, Juan de Dios Pantoja. Siendo una de las más sonadas una supuesta infidelidad, lo que provocó que sus fans recordarán varios de sus escándalos.

Recordemos que anteriormente se filtraron en las redes sociales supuestos videos personales de Juan de Dios Pantoja, pero al final la pareja siguió unida.

Kimberly Loaiza responde a las críticas

Una de las polémicas más sonadas para Kimberly Loaiza fue cuando formó parte de una campaña publicitaria para impulsar la venta de maquillaje por internet, en las que se hace referencia a las operaciones que se ha hecho. No obstante, ella no ha afirmado nada y asegura que no le importa lo que digan de ella.

Por esta razón, Kimberly Loaiza publicó un video que se ha vuelto viral en las redes sociales. Fue por medio de su cuenta de TikTok, donde apareció bailando con una minifalda.

Kimberly Loaiza publica video bailando y conquista en redes, aunque asegura que no le importa si la critican, pues escribió en el video "Hagan lo suyo haters" pic.twitter.com/2o5LCvxm3J — Lo + viral (@VideosVirales69) December 30, 2021

Con un vestido verde limón que cautivó a sus millones de fans en TikTok, Kimberly Loaiza mandó un contundente mensaje a los que la critican, ya que escribió en el mensaje del video ‘Hagan lo suyo haters’ con lo que deja en claro que no le importa lo que digan de ella.