“Si ganaba David no me importaba”: Koke Guerrero revela quién era su verdadero rival.

Tras varios días de competencia en las playas más demandantes de la televisión mexicana, Koke Guerrero se proclamó campeón de Exatlón All Star.

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En una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, Koke Guerrero reveló al verdadero rival que tenía en el equipo y quién le hubiera gustado que ganara Exatlón All Star.

Y es que a lo largo de la temporada llegó a pensar que los rojos se iban a proclamar campeones, pero el destino tenía otros planes.

¿Cuál fue el reto de Koke en Exatlón?

En la conversación, Koke reveló que tuvo que pasar por momentos muy complicados para poder retomar su nivel de competencia.

Yo pensé que esta vez no iba a ganar, yo vi que los rojos estaban muy bien, pero yo cuando pasé mi transición con las cosas que me enfrenté y las vencí, mis propias cosas, fue cuando volví a tomar la confianza, volví a agarrar mi poder

Koke reveló que no hubiera tenido problema que David fuera el ganador del reality deportivo.

Yo sabía que tenía una persona muy dura contra mí en la final, bueno a dos a David y a Mati, si ganaba a mí no me importaba… Tenía que lucharle a Mati, porque yo sé que había mucha gente azul que confiaba en que yo podía ganar, igual y no tanto por mí, sino por el color… Y te lo juro, te lo juro, yo siento que esta semana me encontré, gracias a los duelos de eliminación, me encontré a mí mismo y encontré la fuerza para hacerlo

El joven reveló que ha sido una de las mejores actuaciones que ha tenido dentro de las playas de Exatlón All Star.

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La verdad lo hice muy bien, tiré como nunca ese día y que mejor día para tirar que ese

¿Quién era el rival a vencer para Koke?

Koke reveló que su rival a vencer en la temporada era Mati, la leyenda del equipo rojo que se ha consagrado en el reality deportivo.