“No me caía bien ….”: Koke Guerrero confiesa cómo fue su relación con Andrés.

Hace unos días, Koke Guerrero logró conquistar las playas más demandantes de la televisión mexicana al consagrarse campeón de Exatlón All Star. Ahora, durante una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, nos reveló cómo fue su relación con Andrés.

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Sin duda, los dos fueron de los mejores atletas de la temporada, hicieron un gran equipo, pero al principio había ciertas diferencias que lograron resolver desde los primeros días de competencia.

¿Cómo era la relación de Koke con Andrés en Exatlón All Star?

Koke habló por primera ocasión de la relación que tuvo con Andrés, revelando una faceta que pocas personas fuera de Exatlón All Star conocen.

Lo que pasa es que Andrés no tiene filtros y si lo vez de mera imagen, parece un we... que te va asaltar o algo así, ¿no? Pues, entonces como que no le das mucha confianza, te digo, porque también a mí me pasa, la primera impresión que yo doy, es de que soy bien creído, bien ególatra, mam...

Para la leyenda del equipo azul, Andrés es una de las personas más leales que se encuentran dentro de las playas de Exatlón All Star.

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