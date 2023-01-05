Kristal Silva rompió el silencio sobre su rivalidad con Vanessa Claudio.

Hace unos años en las redes sociales se habló de una rivalidad entre dos de las mujeres más bellas y talentosas de la televisión mexicana, nos referimos a nuestras queridas conductoras: Kristal Silva y Vanessa Claudio.

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Sin embargo, con el paso del tiempo, Kristal Silva rompió el silencio sobre los rumores que se fueron dando desde su llegada a Venga La Alegría, donde comenzó a convivir con su ahora amiga, Vanessa Claudio.

Seis meses antes de que fuera oficial, fue mucho. La realidad fue que yo primero estaba en Mexicana Universal, la primera vez que llegué a TV Azteca. Iba como invitada y con todos me la pasaba bien, cuando empezaron los rumores de que iban a haber cambios

Yo incluso me podía quedar, a cubrir a Vane, Tani... Yo tampoco lo veía tan real porque decía: ‘Yo no soy conductora, ni nada, ¿por qué me van a poner al nivel de todos estos que son unos monstruos y en el matutino?’ yo no me lo creía

Kristal Silva y Vanessa Claudio tiene una gran amistad.

Luego de varios procesos de adaptación en el matutino, Kristal Silva y Vanessa Claudio han formado una gran amistad.

Al inicio era hacer de todo un poco, pero cuando me metieron a las secciones de Vane, que incluso ella lo dijo en una entrevista, le costó entender que yo iba a hacer lo mismo que ella… ahorita la amo y nos llevamos increíble

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