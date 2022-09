Kunno arremete contra Twenty One Pilots por no querer cantar con él.

Tal parece que la promesa de que cambiaría su forma de ser a la hora de crear contenido y así generar conciencia en sus fans quedó en el pasado y el influencer Kunno ha vuelto a acaparar los reflectores luego de arremeter contra la agrupación Twenty One Pilots.

Cabe mencionar que, Kunno decidió incursionar en el mundo de la música, por lo que ha lanzado algunos sencillos y canciones; sin embargo, no ha tenido la aceptación que esperaba, por el contrario, ha recibido innumerables críticas.

Es probable que buscara una colaboración con Twenty One Piltos para callar las críticas y demostrar que su “talento” musical no era una “llamarada de petate”; sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba.

El famoso influencer se volvió tendencia en Twitter después de haber revelado que era un gran seguidor de la banda, por lo que accedió a darle una oportunidad a Twenty One Pilots para que colaboraran con él.

Ante esto, sus fans replicaron el mensaje para que llegara a la agrupación, misma que sin miramientos se limitó a bloquear al influecer, desatando la furia de Kunno, quien fiel a su estilo arremetió contra la banda estadounidense.

¿Qué hizo Kunno? Tras el bloqueo de la agrupación creadora de grandes éxitos como “Heathens”, “Stressed Out” y “Leve lof Conocer”, entre otras, Kunno decidió eliminar su publicación en Twitter.

“Yo soy fan #1 de ellos, literal solo les pedí una colaboración porque me inspiran como artista en la música y de la nada me bloquean en Twitter, pero bueno, ni quien quiera colaborar con esos raros”, publicó el controvertido influencer.

Que malos son los de Twenty One Pilotos 😅



Bloquearon a nuestra súper estrella y celebridad Kunno 🤣 pic.twitter.com/bI2hNf7g17 — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) September 1, 2022

Así reaccionaron las redes sociales

Como era de esperarse, los detractores del influecer celebraron lo hecho por la agrupación y así se expresaron en redes sociales: “Kunno siendo bloqueado por Twenty One Pilots es la mejor noticia que he visto el día de hoy”, “Kunno reveló que le pidió una colaboración a Twenty One Pilots y ellos lo bloquearon de Twitter”, “Kunno quería hacer una colaboración con Twenty One Pilots y lo terminaron bloqueando”.