VIDEO: Corren a Kunno del Carnaval de Veracruz.

Kunno subió un video a sus redes sociales para contar su experiencia en el Carnaval de Veracruz, pues asistió a la coronación de su amiga Yeri Mua.

El creador de contenido contó que tuvo una mala experiencia , pues recibió todo tipo de insultos por parte de los asistentes: “Nos agredieron, nos insultaron y casi nos golpean”, dijo en Facebook.

Además de los insultos por parte del público, Kunno contó que sufrió una baja de energía, tuvo fiebre y hasta le dieron escalofrios.

“En el público recibí muchos insultos y agresiones (...) sí hubieron varias personas que me pitaron el dedo, que me gritaban pu... que me gritaban jot...y yo la neta no me lo aguanté", dijo el influencer.

Kunno también declaró que regresó de Veracruz a Ciudad de México debido su estado de salud; sin embargo, se marchó con la mala experiencia en el carnaval: "¿Para que va gente así a los desfiles? Que necesidad de desquitarse con la gente”.

Agreden a Kunno en una taquería

Luego de presentarse en el Carnaval de Veracruz, Kunno salió a cenar tacos con su amiga Sol León, pero de nuevo recibió insultos en plena taquería.

“Fuimos a unos tacos y nos empezaron agritar put... nos gritaban insultos en unos tacos, pero solo estábamos intentando cenar. La gente que me insultaba eran puros señores”, dijo.

Kunno acumula 5.7 millones de seguidores en Instagram y más de 600 mil suscriptores en Youtube, además de volverse viral con la Kunno Caminata, su presentación en varios programas de televisón y hasta su participación en un desfile de moda.

“Me decían ‘fuera de aquí, nadie te quiere’, pero no lo permití", dijo Kunno sobre su experiencia en el Carnaval de Veracruz el pasado viernes 1 de julio.

