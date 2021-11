Kunno levanta la polémica tras exhibir en VIDEO a Christian Nodal.

Belinda está cerrando el año con el pie derecho, ya que se encuentra promocionando su reciente colección de ropa en colaboración con una reconocida firma de moda.

La cantante se dio cita en el Museo Soumaya para presentar sus más grandes éxitos, mientras decenas de modelos desfilaron con las prendas de la colección.

El evento también se engalanó con la presencia de famosos influencers , entre los que destacó el polémico Papi Kunno.

El creador de contenido no perdió detalle a todo lo que sucedió en la gala, ya que grabó los mejores momentos de Belinda y Christian Nodal.

Te puede interesar: Hermano de Yuya y su esposa lloran la muerte de sus gemelos. (VIDEO)

Kunno publica video nunca antes visto de Belinda y Nodal

Papi Kunno compartió el momento exacto donde Belinda salió al escenario y su novio Christian Nodal apareció en la primera fila del espectáculo.

El intérprete de Botella tras botella no le quitó la mirada a Belinda en ningún solo momento, acto que cautivó a todos los asistentes.

“Si mi novio no me ve así no lo quiero”, escribió Kunno en una serie de videos en sus redes sociales oficiales.

Belinda y Christian Nodal pasaron una noche espectacular; sin embargo el cantante de música regional mexicana también generó polémica a su salida del evento.

El artista se negó a hablar del próximo enlace matrimonial con la intérprete de Bella Traición.

“Todo va muy bien, muchas gracias…” expresó el cantante a la prensa mexicana, mientras huyó de los reporteros.

También te puede interesar: Le dejan mensaje a papá de Octavio Ocaña en parabrisas de su auto. (FOTO)