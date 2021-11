Hermano de Yuya y su esposa lloran la muerte de sus gemelos. (VIDEO)

Fichis y Pao Poulain rompieron el silencio por primera vez tras el fallecimiento de sus hijos hace algunos días. A través de un video de Youtube, el hermano de Yuya lamentó las muertes de sus bebés Santi y Emi entre lágrimas.

Yo les prometí que iba a cuidar a su mamá, yo les dije que si ellos querían íbamos a luchar por ellos, pero que si también no querían estar aquí porque estaban muy cansados y con dolor, eran libres de irse

El creador de contenido aseguró que su esposa Paola fue trasladada de emergencia al Hospital de la Mujer, donde los médicos se portaron como “ángeles” ante toda la situación.

Nunca había experimentado este dolor tan fuerte, esta impotencia, tristeza; de repente todo cambió de planes

Sergio Castrejón, su nombre real, aseguró que tuvo la oportunidad de despedirse de sus hijos por última vez.

Mi precioso era blanquito, con sus uñas largas de los pies y dedos largos. Emi se parecía a mí, era moreno, con la nariz chata hacia abajo… estaban bien bonitos nuestros preciosos

Pao Poulain estuvo a punto de perder la vida

Pao Poulain comenzó a sentirse mal en un viaje, pero con el paso de las horas su estado de salud se complicó con fiebre y problemas para respirar.

La youtuber fue diagnosticada con una infección en las vías urinarias que se extendió por todo su cuerpo.

“Entré al quirófano y me dijeron lo peor… la doctora me dijo ‘estás muy grave, tienes infección en todo tu cuerpo, tus riñones y útero están súper infectados. Hay un alta probabilidad de que mueras por estar desangrada’. Yo firmé para que me operaran”, expresó en Youtube.

Paola y el hermano de Yuya seguirán compartiendo videos en Youtube, tomarán terapia e intentarán volver a su rutina poco a poco.

Gracias a Dios a mi Paola no le pasó nada… queda un camino muy largo, vamos a ir a terapia, tenemos que seguir adelante porque no nos podemos quedar en la cama

