¡Descubre cómo lucen los personajes de Kuzey Guney en la actualidad!

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Sus hojas con formas poco habituales, manchas llamativas y apariencias singulares convierten a estas 3 plantas exóticas en opciones originales para quienes buscan darle un toque diferente a sus espacios interiores.
Es normal tener el cuestionamiento de lo que harás con tu celular viejito. Aunque muchos piensan regalarlo o tirarlo, estas son 5 opciones para un uso práctico.
El exintegrante de Exatlón México cuenta con una preparación alejada del deporte y los realities
Las Guerreras K-Pop siguen siendo tendencia entre los gustos de niños y adolescentes, por ello puedes buscar estas opciones para adornar tu refrigerador.
El adolescente vio una oportunidad cuando hubo un problema con el reciclaje y la recolección de las latas en su comunidad. Ahora ganó casi medio millón de pesos.
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