“No te permites ser exitoso”, Brandon se quiebra al hablar con Héctor Martínez

“Das el paso hacia adelante o das el paso hacia atrás”, Héctor Martínez habla muy seriamente con Brandon, pues no ha tenido unos días agradables dentro de La Academia, recordemos que la primera semana quería abandonar La Academia y después de eso Después de que hoy por la mañana Brandon no pudiera comer porque comenzó a vomitar, el director Héctor Martínez decidió hablar con él a solas para ver qué era lo que estaba pasando con él, pues no termina de entender por qué si está viviendo el sueño, está saboteándose para no dar el 100%.

"¿Cómo vas a ayudar a tu familia si no te ayudas tú?”

En un intento por entender lo que está sucediendo con los pensamientos y las emociones de Brandon, Héctor Martínez decidió llamarlo a su oficina para hablar con él. Le preguntó si, Brandon tuviera la seguridad de que se va este domingo a su casa, estaría más tranquilo, porque no lo ve feliz de estar con los demás académicos ni está dando el 100% en ninguno de los dos conciertos en los que ya tuvo la oportunidad de estar.

¡Brandon otra vez se siente frustrado y llora! [VIDEO] Una vez más el director Héctor Martínez habla con Brandon, para que deje de sentirse frustrado y suelte el miedo que le impide lograr sus sueños

"¿Lo que me vendiste en el casting es otro Brandon y este es el verdadero?”, le preguntó el director ante la diferencia que hay entre el académico que tiene frente a él y el que vio cuando estaban buscando a la nueva generación de La Academia, pues todo parece que la noticia de que él iba a ser uno de los académicos en realidad fue algo triste en lugar de que él se llenara de felicidad por pertenecer a un proyecto tan importante.

“Tú mereces estar ahí (en el escenario), tú mereces triunfar”, Héctor Martínez quiere dejarle en claro que si bien el contexto familiar y económico que tiene no es fácil, pero no por eso debe creer que como su familia no la está pasando bien, él tampoco. Y le explicó que si quiere sacar a su familia adelante él tiene que salir adelante primero, pues no puedes sacar a alguien de un hoyo cuando tú también estás ahí.

Prueba de solidaridad con los académicos

Después de haber hablado con Brandon en privado, Héctor Martínez se reunió con los demás académicos para explicarles lo que estaba sucediendo. El director de La Academia les dijo que el problema que tiene Brandon es que está somatizando todos sus sentimientos, haciendo que no coma, que se sienta mal... Y que todo eso le podría estar sucediendo a cualquiera de los académicos, porque todos y cada uno de ellos trae fantasmas cargando con ellos.

“Yo no quiero cobardes, yo no quiero mujeres ni hombres débiles”, les explicó, pues ya no quiere más autosabotajes dentro de La Casa de La Academia, tienen que darlo todo y cada uno de los académicos merece estar en donde están gracias al talento y valor que demostraron al presentarse al casting. “Sí he querido rendirme, pero quiero prometerles que voy a dar lo mejor de mí, porque quiero sacar adelante a mi familia”.

Después de llenarlos de coraje con su plática, Héctor Martínez le pidió a los académicos hacer un círculo alrededor de Brandon para que lo infundieran de valor, pero sí le dejó en claro que: “A la próxima yo te abro la puerta para que te salgas de La Academia”.

Brandon les pide a sus compañeros que le den amor

A la hora de la comida Brandon decidió pararse frente a sus compañeros para hablarles de lo que estaba pasando con él. Les dijo que él sabía que Héctor Martínez les había pedido a los académicos que no le dieran cariño, pero aclaró entre lágrimas que él no recibió mucho cariño cuando era niño y que a veces sí necesita un abrazo o palabras de aliento, por lo que les pedía a sus compañeros y amigos que sí lo llenaran de cariño.

Sin embargo, Jessy fue el primero en explicarle que el director de La Academia no se refería a no darle cariño a Brandon, y entre él y Eduardo, que en este proyecto cada uno de ellos debe luchar por él mismo, que no le pueden estar dando todo en la mano ya digerido, y todos los académicos tienen problemas en los cuáles pensar, pero que están ahí dentro luchando por sus sueños de forma individual.