Edith Evans: su crecimiento dentro de La Academia 2024

Edith Evans, una de las siete finalistas de La Academia 2024, mejor conocida, al inicio el proyecto como “la pirata”, ha logrado cautivar los corazones de las personas y además de eso, puede reconocer de forma orgullosa que el crecimiento que ha tenido no lo tiene cualquiera. Pues pasó de ser una cantante que quería entrarle al mundo del rock, a ser una artista versátil que puede cantar desde mariachi hasta baladas. Descubre aquí su historia hasta que logró llegar a la final de La Academia 2024.

¿Cómo ha sido la historia de Edith Evans en La Academia 2024?

Edith Evans, desde Apatzingán, Michoacán, llegó a La Academia 2024 con la motivación de poder ayudar a su familia, buscando la oportunidad de mejorar su calidad de vida, incluso, en la primera entrevista que dio después de haber sido preseleccionada para entrar al reality musical más importante de México, Edith dijo que estaba segura de que La Academia le iba a cambiar la vida, y vaya que fue así.

Recordemos que el ganador de La Academia se llevará el millonario premio de 2 millones 250 mil pesos a casa, premio que definitivamente aprovecharía Edith para poder no solo impulsar su carrera musical, pues sabemos que su familia no ha pasado por momentos sencillos. Y si bien Edith creyó llegar al proyecto con una línea musical muy marcada, con profesores e incluso la ayuda de sus propios compañeros, logró reconocer que no debía de pertenecer, necesariamente, a lo que ella creía que era.

Gracias a los ejercicios de expresión corporal, y las clases magistrales con Héctor Martínez, Edith pudo quitarse de encima las ideas que creía tener sobre sí misma, y encontró que podía ser buena en otros géneros que iban mucho más allá de lo que creyó poder hacer. Si bien, durante un par de conciertos Edith Evans estuvo entre los académicos menos votados, pudo encontrar la fuerza para renacer y dar todo de sí, haciendo que esto resonara en el quinto crítico quien comenzó a votar mucho más por ella, haciendo que llegase hasta la final.

Incluso, en diferentes ocasiones pudimos notar cómo Edith era halagada por nuestro querido crítico Espinoza Paz, quien además de conmoverse hasta casi las lágrimas con una de sus presentaciones, también le escribió una canción .

Polémicas de Edith Evans dentro de La Academia 2024

Si bien, Edith ha logrado sorprender a más de uno con su evolución descomunal dentro de La Academia, también ha tenido un poco de hate, sobre todo al inicio de esta importante competencia. Cuando inició el proyecto, todo parecía apuntar que Edith estaba enamorada de uno de sus compañeros que después fue apodado el “todas mías”, nada más y nada menos que Mike León , con quien se le veía todo el tiempo dentro de la casa de La Academia, incluso había fuertes rumores de que podrían convertirse en la primera pareja del programa.

Incluso durante Camino a la Fama, la mamá de Edith le mandó un fuerte mensaje pidiéndole que se concentrara y dejara de estar tanto con Mike, y para terminar el novio de Edith declaró que creía que no era celoso hasta que vio a su novia en el 24/7 con el académico.

El novio de Edith mandó contundente mensaje “Me he dado cuenta de que sí soy un poquito celoso” [VIDEO] La mamá de Edith no está contenta con la falta de compromiso de su hija dentro de la casa y su novio, no está nada contento con lo que ve entre ella y Mike.

Y una vez que se disiparon esos rumores, Edith tuvo un enfrentamiento con la maestra Erika Dipp, pues Edith no estaba entendiendo las instrucciones que le estaba dando en uno de sus ensayos.

¡Edith me estás desesperando cañón!, en ningún momento te dije que sonó nasal ¿o sí?, te pare y te dije "¿sonó nasal?”, no pongas palabras en mi boca que no existen.

¡Edith Evans logró desesperar a la profesora Erika durante su clase de canto! [VIDEO] ¡Edith recibió un fuerte regaño de la profesora Erika, al ponerse rebelde con las instrucciones que le daba!

¿Qué canciones ha cantado Juio Ávila en La Academia 2024?

Edith Evans ha llegado a la final de La Academia 2024 gracias a los votos que ha emitido el quinto crítico, y si quieres saber qué canciones son las que ha interpretado hasta el momento, aquí te dejamos el listado: