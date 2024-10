Así ha sido el recorrido de Julio Ávila en La Academia 2024

Julio Ávila es uno de los académicos que rápidamente se pudo llevar el corazón del público. Si bien Julio no ha tenido un recorrido sencillo por La Academia 2024, sí ha encontrado la manera de levantarse de aquellos momentos en los que sintió estar en lo más profundo de la oscuridad. Julio ha demostrado su amor por la música no solo durante los conciertos, pues durante la transmisión del 24/7 no ha dejado de recalcar la importante conexión que tiene con todo este mundo. Descubre aquí su historia hasta que llegó a la final de La Academia 2024.

¿Cómo ha sido la historia de Julio Ávila en La Academia?

Desde Hermosillo, Sonora, Julio Ávila llegó a La Academia con el sueño de conseguir una oportunidad dentro de la industria de la música, pues tiene la intención de ayudar a su familia si llega a ser el afortunado ganador de los 2 millones 250 mil pesos del premio final. Durante la primera semana en La Academia, Julio comenzó a hacer lazos entrañables con cada uno de sus compañeros.

A pesar de su apariencia juvenil, vivaz y llena de energía, Julio Ávila ha tenido una vida bastante complicada, durante el 24/7 hemos logrado conocerlo mejor y saber que, desafortunadamente, su papá falleció, dejándole un vacío bastante grande en su vida. Sin embargo, ha podido dar todo de sí para aprender todo lo que sus profesores día con día le enseñan.

Sin duda, domingo a domingo Julio Ávila ha demostrado que su crecimiento en lo suficientemente valioso para llegar hasta la final de La Academia, algo que notó el quinto crítico.

Polémicas de Julio Ávila dentro de La Academia 2024

Julio ha tenido presentaciones destacables, pero algo por lo que dio mucho de qué hablar fue el tema de sus ataques de ansiedad. En diversas ocasiones vimos al académico luchar contra este “monstruo”, como lo llama el director Héctor Martínez.

Recordemos una de las presentaciones que tuvo Julio, en donde no fue para nada favorecido por las críticas, en donde con cariño y respeto, los críticos le dijeron que no lo reconocían, pues definitivamente se veía mucho más apagado en comparación a cuando inició el proyecto. Después de esto, el académico no la pasó muy bien y durante varias horas no apareció en la transmisión 24/7 de la casa de La Academia, haciendo que muchos de los espectadores se preocuparan y no dejaran de preguntar dónde estaba.

Por fortuna y gracias al apoyo de sus compañeros, maestros y staff, Julio pudo salir de este momento y renació como un fénix para demostrar de lo que está hecho, tanto, que durante el concierto Disney hizo llorar a la crítica Lola Cortés, pues su interpretación fue tan buena que llevó a todos los que lo estaban presenciando a recordar a sus seres queridos, así como él recordó a su papá mientras entonó “Recuérdame” de Coco.

¡Julio habló de sus crisis de ansiedad! [VIDEO] “Mi pecho no es bodega” sirvió como desahogo de Julio, donde expresó lo complicada que ha sido su semana.

¿Qué canciones ha cantado Juio Ávila en La Academia 2024?

Julio Ávila ha llegado hasta la final de La Academia 2024, gracias a los votos del quinto crítico, y si quieres saber qué canciones son las que ha interpretado hasta el momento, este es el listado: