La Academia: Lo bueno, lo malo y lo feo de la noche.

Estamos viviendo los últimos conciertos de La Academia; sin embargo, ha sido una semana fuera de lo normal para los alumnos que tuvieron algunos problemas de salud, por lo que no tuvieron la oportunidad de ensayar de forma cotidiana.

Mar aburrió al panel de críticos con “La cosa más bella que tú".

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Por ello hemos tenido todo tipo de presentaciones, desde grandes sorpresas, hasta fuertes decepciones por parte de los alumnos de La Academia.

Lo bueno de la noche en La Academia.

La joven representante de Honduras, Cesia, subió al escenario para interpretar Miénteme, tema con el que logró brillar esta noche en La Academia, pues los críticos reconocieron su trabajo y facilidad para interpretar un estilo completamente diferente a lo que le habíamos visto.

Te ves hermosa vieja, te ves encantadora, lo hiciste muy bien, no te imaginaba en esto… Me encantó que por primera vez no quisiste mostrarnos todo el vocerrón que ya sabemos que tienes… Gracias por este momento de disfrute, de alegría, rico

Otro de los académicos que triunfó fue Nelson con el tema Creo en ti de Reik, incluso se levantó como el mejor de la noche.

Lo malo de este domingo en el escenario de La Academia.

Luego de brillar con varias presentaciones en el escenario de La Academia, Mar tuvo una mala noche con su interpretación de ‘La Cosa Más Bella’, por lo que los críticos se fueron con todo contra los maestros y el director.

La canción está baja para lo que tú puedes alcanzar en tu registro vocal, puedes hacer lo que quieras y de verdad me encantaría escucharlo… Fue una interpretación completamente aburrida y tu problema más grande, es que tú eres estupenda y ya lo demostraste. Esto no valió la pena para un domingo de concierto

Lo feo de la noche en La Academia.

Y lo feo...

Eduardo vivió uno de los momentos más complicados de la noche en el escenario de La Academia, pues en plena presentación se le olvidó la letra de su canción, situación que no fue perdonada por los miembros del panel de críticos.

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Y es que todos le dijeron que no podía hacer esto a dos conciertos de la gran final, por lo que no existen justificaciones para lo que hizo esta noche en La Academia.

