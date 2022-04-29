¿Qué días son los castings para La Academia?

Que comience la cuenta regresiva porque La Academia estará de regreso de la mano de talentosos jueces y maravillosos participantes dispuestos a convertirse en la voz más reconocida de todo México.

Una vez más, el reality show de canto número uno de la televisión mexicana está listo para repetir la historia de Myriam Montemayor, Carlos Rivera, Erasmo Catarino, Dalú y más concursantes que han dejado huella en nuestros pasillos.

Esta vez, nuestra televisora TV Azteca se viste de manteles largos, pues La Academia cumple 20 años de consolidar a talentosos artistas en la escena musical. ¡Tú también puedes formar parte de esta magno celebración!

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¿Qué días son los castings de La Academia?

El próximo mes de mayo serán los castings presenciales de La Academia, aunque el casting digital también seguirá abierto.

El 14 de mayo de 2022 será el casting en Guadalajara y el 21 mayo de 2022 en la Ciudad de México, prepárate para la experiencia que podría cambiar tu vida para siempre.

Recuerda que puedes hacer tu casting digital, basta con descargar la app TV Azteca En Vivo en tu dispositivo electrónico, después debes dirigirte al apartado de La Academia 20 años y llenar el formulario con tus datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento, edad, estado civil, ocupación, entre otros.

¿Cómo defines tu personalidad?, ¿A qué edad comenzaste a cantar y quién te inspiró?, ¿Tienes pasatiempos o deportes favoritos?, entre otras, son preguntas que debes contestar para conocer más de ti, la próxima estrella que brillará en nuestro país.

Elige la mejor canción, cárgate de inspiración y sube un video donde aparezcas cantando a todo pulmón.

¡No te quedes fuera de La Academia 20 años! México y el mundo tienen que descubrir tu potencial y la esencia de tu voz.

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