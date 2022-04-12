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¿Quieres ser parte de La Academia 20 años? Así puedes cumplir tu sueño.

La Academia 20 años busca a las mejores voces de México, por lo que no te puedes perder esta oportunidad única e inigualable.

La Academia 20 años casting digital

Escrito por: Daniel Quintana | Marktube

Pronto llegará la pantalla de Azteca UNO La Academia 20 años, el reality show número uno de la televisión mexicana, mismo que promete las mejores emociones.

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Después de que nombres como Myriam Montemayor, Carlos Rivera, Yahir, Víctor García, entre otros, se consolidaran en la escena musical en México y el mundo, La Academia 20 años tiene el objetivo de encontrar a las nuevas voces que se conviertan en los próximos ídolos de chicos y grandes.

¿Cómo hacer tu casting para La Academia 20 años?

¡No pierdas el tiempo! Ya puedes hacer tu casting para ser parte de La Academia 20 años, para ello dirígete a la app TV Azteca En Vivo (si no la tienes, descárgala en tu dispositvo Android o iOS).

Una vez que estés en la aplicación ve al apartado de La Academia 20 años y llena el formulario con tus datos personales, entre ellos: nombre completo, fecha de nacimiento, edad, estado civil, ocupación, entre otras.

Otra información que queremos saber de ti es ¿cómo defines tu personalidad?, ¿a qué edad comenzaste a cantar y quién te inspiró?, ¿tienes pasatiempos o deportes favoritos?, entre otros.

Finalmente, debes cargar el video donde aparezcas cantando, no lo dejes ir, es tu oportunidad de mostrar tu talento y decirle a México que serás su próximo artista favorito.

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