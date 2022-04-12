¿Quieres ser parte de La Academia 20 años? Así puedes cumplir tu sueño.

Pronto llegará la pantalla de Azteca UNO La Academia 20 años, el reality show número uno de la televisión mexicana, mismo que promete las mejores emociones.

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Después de que nombres como Myriam Montemayor, Carlos Rivera, Yahir, Víctor García, entre otros, se consolidaran en la escena musical en México y el mundo, La Academia 20 años tiene el objetivo de encontrar a las nuevas voces que se conviertan en los próximos ídolos de chicos y grandes.

¿Cómo hacer tu casting para La Academia 20 años?

¡No pierdas el tiempo! Ya puedes hacer tu casting para ser parte de La Academia 20 años, para ello dirígete a la app TV Azteca En Vivo (si no la tienes, descárgala en tu dispositvo Android o iOS).

Una vez que estés en la aplicación ve al apartado de La Academia 20 años y llena el formulario con tus datos personales, entre ellos: nombre completo, fecha de nacimiento, edad, estado civil, ocupación, entre otras.

Otra información que queremos saber de ti es ¿cómo defines tu personalidad?, ¿a qué edad comenzaste a cantar y quién te inspiró?, ¿tienes pasatiempos o deportes favoritos?, entre otros.

Finalmente, debes cargar el video donde aparezcas cantando, no lo dejes ir, es tu oportunidad de mostrar tu talento y decirle a México que serás su próximo artista favorito.

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