La Academia: Así brillaron los críticos en la Gran Final

Nuestra casa TV Azteca se vistió de manteles largos para la Gran Final de la decimotercera generación de La Academia, donde Mar, Cesia, Rubí, Andrés y Nelson brillaron.

Otros que también destacaron y se llevaron los aplausos del público en redes sociales fueron nuestros queridos críticos. Lolita Cortés, Ana Bárbara, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito conformaron un gran equipo en esta edición que celebra los 20 años del mejor reality show de canto de Latinoamérica.

Y es que además de compartir su experiencia y trayectoria para quienes apuntan a tener una carrera en el medio artístico, nuestros críticos se convirtieron en auténticos ídolos, por lo que fue inevitable que en este último programa no protagonizaran los mensajes más emotivos, claro, además de los tradicionales memes.

Lolita Cortés regresó con su estilo y gran crítica, mientras que Ana Bárbara, la Reina Grupera, fue quien abogó siempre por los alumnos destacando que también necesitan un trato más cercano.

El hombre sin filtros, Horacio Villalobos, apareció para poner esos comentarios ácidos pero objetivos en todo momentos. Arturo López Gavito con el gran recorrido en la música atinó en cada uno de sus comentarios que siempre fue retroalimentación para los talentos que ahora buscarán consolidarse fuera de nuestra escuela.

#LaAcademiaGranFinal



Yahir, Rubí, Cesia, Mar, Andrés, Nelson , Los críticos, el público, la Botarga de Rubí y la gente en sus casas con La Final de #LaAcademia: pic.twitter.com/MiocWp1W8t — Güero Jalisco (@guerojalisco23) August 15, 2022

la neta yo si me encariñé con los 4 jueces, espero que repitan su papel de criticos en las próximas generaciones 😞#LaAcademiaGranFinal pic.twitter.com/fom4Pk4flC — zane (@k1mjemie) August 15, 2022

Es el último domingo que te vemos de traje, porque los siguientes serán con mandil de chefcito 🥹❤️@algavito te amo 😭😭😭#LaAcademiaGranFinal pic.twitter.com/9ol9fc5Aj6 — Cuenta que te avisa si Gavito ya se paró a bailar. (@QueGavitoAvisa) August 15, 2022

✨ Lolita Cortés y Arturo López Gavito son La Academia ✨ #LaAcademiaGranFinal pic.twitter.com/bYkcxImRTC — 🌸 (@c4rmeluchis) August 15, 2022