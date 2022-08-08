La Academia: Gavito protagoniza los memes tras bailar con Caló.

A lo largo de esta generación de La Academia hemos tenido la oportunidad de ver pasar por el escenario a grandes invitados que junto con los alumnos han mostrado su talento, pero pocos son los que logran sacarles una sonrisa a los críticos.

Caló nos puso a bailar con “Ponte atento” en La Academia.

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Sin embargo, existe una silla que es la más dura de todas, pues a lo largo de todas las generaciones de La Academia, sus palabras y carácter lo han llevado a ser llamado el ‘crítico de hierro’, pues Arturo López Gavito siempre ha sido muy objetivo en sus palabras.

En ocasiones cuando todos los críticos son positivos con una presentación, Gavito no lo hace, al contrario, se enfoca en lo que el alumno puede mejorar.

Los grandes invitados de La Academia siempre logran sacarle una sonrisa a Gavito, pero Caló que estuvo este domingo, logró lo que nadie había hecho antes, ya que puso de pie y bailar al crítico.

Arturo López Gavito se puso de pie para bailar en La Academia.

Este domingo fuimos testigos de un momento muy especial, pues Caló fue la primera agrupación en poner de pie a Arturo López Gavito, quien salió de su postura tan rígida para ponerse a bailar, pero también les dedicó unas palabras a los integrantes del grupo.

Gran agrupación, importantísima para la historia musical de México. Los admiro y me vuelven loco

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Sin duda, la reacción de Gavito causó una gran reacción en las redes sociales, por lo que te compartimos los mejores memes.

Se cancela mi enojo con Gavito, es que ya se puso a reír y me mié 😍😍😍😍#LaAcademiaFinalistas pic.twitter.com/kwbHQ6B4MX — Cuenta que te avisa si Gavito ya se paró a bailar. (@QueGavitoAvisa) August 8, 2022