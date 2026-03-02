Eclipse lunar total: sobrevive a la energía de la Luna de Sangre

En los primeros minutos de la mañana, el cielo se tornará de colores rojizos con la llegada del primer eclipse lunar total del año. Este fenómeno es mayormente conocido como "Luna de Sangre" debido a su tono carmesí, el cual sucede cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra en su totalidad, un área denominada umbra.

La “Luna de Sangre” en México es un eclipse lunar total donde la Luna adquiere un color rojizo.|Grok

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar total?

Si bien los eclipses lunares parciales son eventos comunes durante el año, los totales poseen una mística especial por su baja frecuencia: ocurren aproximadamente cada tres años. De hecho, tras este evento, el próximo eclipse lunar total no volverá a ocurrir sino hasta la víspera de Año Nuevo de 2028, lo que convierte a esta cita astronómica en un momento crucial para la introspección.

Luna de Sangre: ¿Un eclipse puede afectar mi estado de ánimo?

Desde una perspectiva energética, los eclipses actúan como umbrales de cambio profundo. Estos eventos nos muestran con claridad los ciclos que han llegado a su fin y nos impulsan a tomar nuevos caminos. Al tratarse de un eclipse de luna, se produce lo que en astrología se conoce como Nodo Sur, un punto donde las situaciones se sienten con una intensidad mucho mayor y donde las emociones suelen aflorar sin filtros.

Así les irá a los signos con la Luna de Sangre

Aries: Podrías experimentar cambios o cierres en el ámbito laboral. Es momento de soltar la autoexigencia y el control excesivo.

Tauro: Los cambios más significativos vendrán desde el terreno del amor y los vínculos afectivos.

Géminis: Se avecinan movimientos en tu vida familiar, como una mudanza o un reacomodo necesario en el hogar.

Cáncer: Tu manera de comunicarte y relacionarte con tu entorno cercano marcará un cierre. Deja atrás las críticas.

Leo: Representa el cierre definitivo de cómo administras tus finanzas y sostienes tu estabilidad material.

Virgo: Este es el último eclipse que afectará directamente a tu signo; marca el fin de la autocrítica constante.

Libra: Saldrán a la luz miedos e inseguridades de los que no eras consciente para que puedas sanarlos.

Escorpio: Llega un cierre en relación con tus amistades y tu participación en proyectos colectivos.

Sagitario: El eclipse te liberará del control y el perfeccionismo, abriendo espacio para tu éxito profesional.

Capricornio: Alguna creencia arraigada o ciclo de estudios llegará a su fin.

Acuario: Vivirás un cierre importante en tus finanzas compartidas en pareja; es hora de dejar los miedos económicos.

Piscis: No necesariamente termina una relación, pero sí la exigencia y el control dentro de ella.

De acuerdo con portales especializados como Vogue México, durante la Luna de Sangre todos los signos se sentirán especialmente sensibles y conmovidos.

Luna de Sangre: ¿Qué es el reseteo kármico?

Este eclipse facilita lo que se denomina "reseteo kármico". Este es un proceso de liberación de patrones repetidos, deudas energéticas y bloqueos acumulados, ya sea de vidas pasadas o de la actual. El objetivo primordial es cerrar ciclos que ya no sirven a nuestro crecimiento para permitir que la energía fluya hacia nuevas y mejores oportunidades.

Lee también: Texas: Dónde tomar el MEJOR café de México y descubrir su tradición