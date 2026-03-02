Equipo Azul o Rojo? Quién gana HOY 2 de marzo La Villa 360 en Exatlón México

La contienda por La Villa 360 se vuelve a encender esta noche en Exatlón México, pues hoy 2 de marzo, El Equipo Azul y El Equipo Rojo se enfrentarán en uno de los duelos más demandantes de la semana 23, pues, tras la salida de Ella, el domingo pasado, los Rojos llegan con una determinación de empatar el marcador, mientras los Azules saben que los rivales están heridos y es ahora que deben tomar la delantera.

Ahora lee: ¡ÚLTIMA HORA! Impacto total: Ella es eliminada en la semana 22 tras una contienda cardíaca

¿Qué significa ganar La Villa 360 en Exatlón México?

La Villa 360 se ha convertido en un símbolo de dominación dentro del reality deportivo más demandante de la televisión mexicana, por lo que el equipo que obtenga la victoria no solo disfrutará de mejores condiciones para recuperarse físicamente ante las siguientes contiendas, sino que dará un fuerte golpe de autoridad al equipo rival.

¿Equipo Azul o Equipo Rojo: quién gana hoy 2 de marzo La Villa 360 en Exatlón México?

Equipo Azul vs. Equipo Rojo: Cómo llegan al duelo de hoy 2 de marzo

Por un lado, podemos apostar que El Equipo Azul ha mostrado mayor consistencia dentro de la temporada, logrando incluso en algunas semanas contar con un dominio. No obstante, el equipo sabe que el exceso de confianza les puede jugar en contra.

Del otro lado, El Equipo Rojo no se queda atrás, pues a pesar del fuerte golpe que recibió tras la salida de Ella, figura importante de la escuadra, su ego está herido, lo que los convierte en una escuadra que buscará sacar la garra deportiva y ganar todos los puntos que vengan enfrente.

¿Quién tiene más probabilidades de ganar La Villa 360 hoy?

A pesar de que aún faltan algunas horas para conocer cuál será la escuadra que se haga de la gran ventaja, los fanáticos de la novena temporada apuestan a que será una victoria Azul, pues la escuadra roja se encuentra reorganizando sus fuerzas tras la salida de Ella el domingo pasado.

Si quieres saber la respuesta definitiva sobre quién se llevará la ventaja de La Villa 360 este 2 de marzo, no te pierdas la contienda en directo por Azteca Uno y por todas nuestras redes sociales oficiales.