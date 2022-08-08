La Academia: Rubí sufrió ataque de ansiedad en el escenario.

Estamos viviendo la semifinal de La Academia, donde todos los participantes buscan un lugar en la final, a excepción de Nelson quien lo logró el día de ayer.

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Sin embargo, este domingo vamos a conocer al último expulsado de La Academia y el próximo fin de semana al gran ganador.

Todo parece indicar que Rubí dejó sus mejores interpretaciones para el final, ya que el día de ayer brilló sobre el escenario de La Academia y este domingo lo volvió a lograr, haciendo cambiar la perspectiva de los críticos, quienes le dijeron que de seguir en ese camino podría lograr una carrera en la música.

Mira, aprendemos cada quien, a nuestro propio ritmo, hay gente que le toma un año aprender inglés y hay gente que le toma toda la vida, pero lo acaba hablando. Al final de cuentas, cada quien tiene un proceso, yo me quedo con la Rubí de ayer, que cantó, que lo hizo genial, que tuvo química; química que los otros compañeros no tuvieron, y tú sí la tuviste con tu pareja en ese momento

Entonces, tú quieres esto, ve por el, en la historia de todos los artistas, o sea el que llegó y triunfó en primer momento después acabó en las drogas, así pasa no sé por qué, pero hay que ir step by step. Rubí, te deseo lo mejor

Rubí sufrió un ataque de ansiedad en el escenario de La Academia.

Luego de recibir las palabras de los críticos y de escuchar que los tres últimos lugares se encontraban prácticamente empatados en votos, por lo que cualquiera de ellos podría quedar fuera de la competencia este domingo, Rubí sufrió un ataque de ansiedad.

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La joven potosina presentó un ataque de ansiedad en el escenario de La Academia, por lo que tuvo que salir de emergencia para poder ser atendida por los paramédicos, quienes le brindaron las atenciones necesarias de forma inmediata.

