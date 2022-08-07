La Academia: Rubí se lleva los aplausos y los memes.

La semifinal de La Academia sorprendió a propios y a extraños, pues las interpretaciones de los seis últimos integrantes del reality show conmovió al público y a los críticos, pero uno de los duetos que llamó la atención y destacó sobre los demás, fue el de Rubí y Eduardo.

Los alumnos interpretaron “Colgando en tus manos” y fue tan emotivo que el público se les entregó y los críticos hicieron lo propio, incluso Horacio Villalobos mencionó que fue la mejor pareja de la noche, pero Eduardo fue el vencedor.

Sin duda alguna, el regreso de ‘La quinceañera más famosa de México’ generó una gran expectativa y la potosina no quedó a deber, por el contrario, demostró por qué ha llegado hasta donde está pese a las adversidades.

Pero no fue la única, Eduardo tuvo una pésima interpretación el domingo pasado y en la semifinal se reivindicó de gran manera, no por nada los críticos coincidieron en que lo hecho por ambos fue emotivo y uno de los mejores duetos de la noche.

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Lolita Cortés, Ana Bárbara, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito destacaron lo hecho por ambos alumnos, incluso la ‘Jueza de Hierro’ le dijo con todo cariño y respeto que ojalá le diera COVID más seguido, mientras que Horacio Villalobos mencionó que fue el mejor dueto de la noche.

Las opiniones de los críticos fueron reforzadas por el director Alexander Acha, quien resaltó lo hecho por ambos alumnos que no la han pasado nada bien durante su estancia en La Academia, pues son los que más críticas han recibido a lo largo del programa más famoso de la televisión mexicana.

¿Cómo reaccionó el público? El público estuvo de acuerdo con las opiniones vertidas por el panel de críticos y el director de La Academia; sin embargo, solo uno podía avanzar a la siguiente ronda y ese fue Eduardo, quien recibió el mayor número de votos.



Pero eso no es todo, la brillante interpretación de Rubí y Eduardo también desató infinidad de memes en redes sociales y estos son solo algunos de los más divertidos.

Yo al ver qué Rubí si cantó bien y tuvimos que esconder los memes con hate #SemifinalLaAcademia#LaAcademia pic.twitter.com/gDG4oiNZ6a — Mitt Aranda (@SoyTuKarmah) August 7, 2022

#SemifinalLaAcademia

Rubí nos sorprendió pero Eduardo también lo hizo hermoso y dejó la banda. Y soporten. pic.twitter.com/DnYL8aEdMy — La Academia Memes (@LaAcademiaFans2) August 7, 2022

#SemifinalLaAcademia

Rubí y Eduardo, yo también creo que lo hicieron mejor que los otros 4. 💙 pic.twitter.com/RPZM5XZkU4 — La Academia Memes (@LaAcademiaFans2) August 7, 2022

Los jueces después de cada fin de semana destruir a Rubí al ver su crecimiento.#SemifinalLaAcademia pic.twitter.com/ajPTC8wo2T — Ⱥ....🇲🇽 (@MrARMCF) August 7, 2022