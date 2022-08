La Academia: Lo mejor de la noche en la primera parte de la Gran Final.

Este sábado se llevó a cabo la primera parte de la Gran Final de La Academia, la cual inició a tambor batiente y estuvo llena de sorpresas, momentos de tensión y polémica. El dueto ganador de la noche fue el de Cesia y Erika, quienes interpretaron el tema “Cosas del amor”, pero ahí no paró la cosa, ya que el alumno que ganó el auto que dieron los críticos del reality show al mejor alumno fue para Nelson.

Erika y Cesia dejaron el alma en el escenario con “Cosas del amor”

Los peores de la primera parte de la Gran Final

Nelson abrió el concierto al interpretar “Robarte un beso”, de Carlos Vives y Sebastián Yatra, y aunque tuvo una gran noche, los críticos no quedaron satisfechos con la elección del tema. Rubí fue la siguiente al micrófono con “A fuego lento”, tema que Rossana hiciera famoso. Su interpretación fue buena, pero Lolita, Horacio y Arturo le hicieron saber que no está al nivel de una final, no obstante, alabaron lo hecho por la potosina y el esfuerzo que hizo a lo largo de 18 conciertos.

El siguiente turno corrió a cargo de Mar, quien cantó “Amores extraños”, pero su interpretación no gustó del todo a los críticos que ya han visto interpretar a los alumnos temas así, incluso desató una fuerte polémica entre Lolita Cortés y Alexander Acha. Cesia interpretó “Yo viviré” (I will survive), de Celia Cruz y las críticas no fueron menos severas que las de sus compañeros, pues su interpretación no gustó a los críticos, así como tampoco la canción que interpretó.

El mejor de la noche

Andrés fue el alumno que mejores críticas recibió por parte de los críticos, sobre todo por Lolita Cortés, quien aseguró que tras la interpretación del sonorense había iniciado la Gran Final. Andrés tuvo una gran noche y así lo demostró al interpretar “Ayer”, un icónico tema de Luis Miguel.

Te puede interesar: La Academia: Lolita Cortés explota contra Alexander Acha por las canciones de la final.

Los duetos con los exalumnos de La Academia

Andrés y Myriam Montemayor interpretaron “Ya no vives en mí”, la ganadora de la primera generación jaló de buena forma al alumno que al principio tuvo ciertas fallas, pero logró sobreponerse y por ello recibió buenas críticas en términos generales, pero nada que destacar.

Te puede interesar: La Academia: Lolita Cortés explota contra Alexander Acha por las canciones de la final.

Cesia y Erika Alcocer cantaron “Cosas del Amor” y su interpretación destacó de gran manera ya que ambas poseen grandes voces, por ello, los críticos coincidieron en que fue una gran dueto, pero lo mejor estaba por venir.

Rubí y Menny fueron los siguientes al turno con “La pareja ideal” y vaya que sorprendieron a propios y a extraños, incluida Lolita Cortés, quien se mostró satisfecha y de muy buen humor tras la participación de ambos. La potosina disfrutó la canción y se notó en el escenario y sin duda alguna fue una de sus mejores interpretaciones.

𝗥𝘂𝗯𝗶́ y el maestro, 𝗠𝗲𝗻𝗻𝘆 cantaron "𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗘𝗝𝗔 𝗜𝗗𝗘𝗔𝗟" de una manera que conquistó a los críticos y al público. 📺🎤 #LaAcademia #FinalLaAcademia #LoVisteEnAzteca 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/TQg65Oy4n3 — La Academia (@LaAcademiaTV) August 14, 2022

Mar y Erick fueron los cuartos en saltar el escenario y lo hicieron con “Amárrame”, una canción que derrocha sensualidad y eso fue lo que ambos intérpretes supieron transmitir, tanto así que los críticos concordaron en que fue el mejor dueto de la primera parte de la Gran Final.

Nelson y Paola fueron los encargados de cerrar la velada con “Estoy enamorado”, de Thalía y Pedro Capó. El guatemalteco se reivindicó de gran manera después de su primera intervención en la noche y el panel de críticos quedó fascinado con su interpretación.