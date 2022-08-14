La Academia: Lolita Cortés explota contra Alexander Acha por las canciones de la final.

La primera parte de la Gran Final de La Academia estuvo llena de sorpresas, emoción y polémica, esta última llegó cuando Lolita Cortés explotó contra el director Alexander Acha por la selección de canciones, mismas que a su gusto no estuvieron a la altura.

Nelson subió al escenario de La Academia con “Robarte un beso”.

‘La Crítica de Hierro’ se caracterizó a lo largo del reality show por expresar su malestar cuando no estaba contenta con algo y la Gran Final no estuvo exenta, sobre todo después de que Mar interpretó “Amores extraños”, de la cantante italiana Laura Pausini.

Mar es una de las alumnas con mayor talento vocal, cualidad que la llevó a estar dentro de los cinco finalistas; sin embargo, su crítica no estuvo encaminada al talento de la ecuatoriana, sino con la selección de canciones para la final por parte del director y los profesores, que desde su punto de vista no fue la más atinada.

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¿Cómo surgió la polémica entre Lolita Cortés y Alexander Acha? Al terminó de la interpretación de Nelson, Alexander Acha dijo que ellos no querían arriesgar a los alumnos durante la final, por el contrario, su deseo era arroparlos, de ahí que hayan seleccionado canciones de los géneros con los que más han brillado y con los que se sienten más cómodos los finalistas; sin embargo, esto no fue del agrado de ‘La Jueza de Hierro’.

Lolita Cortés tomó las palabras de Alexander Acha como una excusa y lejos de parecerle una idea atinada, se limitó a decir que la elección de las canciones derivó en “un concierto aburrido” porque los temas que eligieron para la final fue algo de lo mismo que ya vieron en otros conciertos.

Lolita Cortés se le fue a la yugular a Alexander Acha

“Lo que sucedió es un concierto aburrido porque estas canciones, o sea, esta interpretación ya sucedió en innumerables conciertos atrás, es como si estuviéramos en el concierto número 6, no pasó nada, hoy no pasó nada, en ese concierto 6 o 5 enloquecimos, pero nosotros ya vimos de lo que eres capaz”, dijo Lolita.

“¿Si ustedes penaron que con esta selección de canciones tenían ustedes una primera parte de una Gran Final? Espero que de verdad los duetos sean mejores, esto es una aburrición completa…”, finalizó la jueza.