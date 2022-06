La Academia: La polémica propuesta de Lolita Cortés que molestó a Gavito.

Cerramos el tercer domingo de conciertos de La Academia, donde nuevamente la polémica se hizo presente y los críticos no lograron ponerse de acuerdo en su punto de vista sobre las presentaciones de los alumnos.

Nelson encantó a los críticos de La Academia con “Volví a nacer”.

Uno de los momentos que han dejado completamente sorprendidos al público, fue durante la presentación de Nelson, pues Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Lolita Cortés coincidieron en que fue una gran noche para el joven.

Sin embargo, Arturo López Gavito, el ‘juez de hierro’, terminó molesto al afirmar que alumnos con su talento les deben de exigir más para que puedan mejorar. Nelson se presentó con el tema ‘Volví a Nacer’ de Carlos Vives.

Arturo López Gavito dio su opinión, pero no coincidió con sus compañeros y dijo que el alumno no había llegado a las notas y su ejecución vocal no había sido tan buena.

Al escuchar esta crítica, Lolita Cortés quedó sorprendida, pues ella no había percibido errores, incluso felicitó a Nelson por su presentación.

La polémica propuesta de Lolita Cortés a López Gavito.

Luego de eso, Lolita Cortés le hizo una propuesta a Arturo López Gavito que causó una gran polémica en las redes sociales.

Bueno, yo le quiero proponer algo, si para mañana en la revisión, los maestros y el director escuchan a Nelson y encuentran que desafinó y que no alcanzó las notas, seguimos adelante. Pero, si en la revisión de mañana para Nelson es perfecta, le pide una disculpa a Nelson la semana que entra, porque usted se equivocó esta noche

Sin pensarlo, Arturo López Gavito se negó de forma rotunda a la propuesta de su compañera de panel.

