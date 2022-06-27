La Academia: Mariana Logue es la cuarta expulsada del reality.

Hemos concluido el tercer domingo de conciertos de La Academia, en donde por segundo fin de semana consecutivo tuvimos dos eliminados. Ayer tuvo que despedirse de sus compañeros Zunio, pero también vimos la salida de Emilio, quien aseguró que no estaba viviendo su mejor momento y prefirió irse.

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Las mejores actuaciones de la noche en La Academia.

Todo parece indicar que las mejores voces de la noche se las reservaron para el final, pues Isabela tuvo una gran noche, tal vez la mejor desde su llegada a La Academia, de acuerdo con las palabras de los críticos.

Por su parte, Nelson también brilló en el escenario de La Academia con su magnífica participación, lo que le valió recibir muchas felicitaciones de los críticos, todos menos Arturo López Gavito quien aseguró que lo había hecho bien, pero que debía dar más, pues tiene un gran talento.

Mientras que Rubí, nuevamente, fue una de las peores interpretaciones de la noche, por lo que le pidieron pensar si realmente quiere seguir dentro de La Academia.

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Se despide de su sueño de seguir en La Academia.

Los críticos dieron su opinión a los académicos para poder mejorar en sus interpretaciones, pero al final el público es quien tiene la última palabra con su voto, por lo que este domingo decidieron que Mariana Logue fuera la expulsada de La Academia.