La Academia: Así fue la reacción de Mar cuando escuchó su canción en la radio.

La Academia llegó a su fin, no obstante, nos regaló grandes momentos y sobre todo grandes talentos, entre los que destacan los finalistas de esta generación (Cesia, Andrés y Mar) quienes han lanzado sus primeros sencillos de la mano de Sony Music México.

Todos los finalistas de La Academia se enfrentaron a un reto mortal.

Cesia se alzó como la gran ganadora, seguida de Andrés y Mar, ahora cada uno lanzó su primer sencillo con el firme objetivo de convertirse en uno de los grandes ídolos de la música. La representante de Honduras lanzó el tema “Me rehúso” y de inmediato alcanzó la tendencia #5 en YouTube con 618 mil reproducciones.

Andrés hizo lo propio con “Antes”, que se posicionó en el lugar #17 de Apple Music, mientras que Mar también lanzó la canción “Déjame ir” cuyo video se colocó en el lugar 13 de Apple Music y en número 7 de YouTube.

¡La espera terminó! #DéjameIr, el nuevo sencillo de @MarRendonMusica ya está disponible 🤩👽 Corre a disfrutarlo en tu plataforma preferida.



Repost @sonymusicmexico https://t.co/rz1pfOHEBu pic.twitter.com/2kvXnBfQrO — La Academia (@LaAcademiaTV) August 26, 2022

Paty Cantú felicita a Mar

La exacadémica que quedó en tercer lugar fue felicitada por Paty Cantú gracias al éxito que tuvo en plataformas digitales. “Desde que me contaron de ti, me emocioné… eres una persona hermosa, Mar”, publicó en sus redes sociales la intérprete de “Suerte”, “Afortunadamente no eres tú”, “Goma de mascar” y “Déjame ir”, entre otras.

La ecuatoriana destacó a lo largo del reality de canto gracias a su talento vocal e impresionantes interpretaciones que le pusieron la piel chinita a más de uno, de ahí que el público le haya mostrado su apoyo y haya llegado hasta la final.



Sin duda alguna, La Academia no solo es un reality de canto sino también una escuela de formación para todos aquellos que tienen la oportunidad de ingresar y formar parte de ella y que desean convertirse en una estrella de la música, pero depende de cada uno forjar su propia historia.

¿Cómo reaccionó Mar al escucharse en la radio? Mar se encuentra viviendo su sueño; sin embargo, le falta todavía mucho camino por recorrer, pero recientemente impactó a sus fans al publicar una historia en su cuenta de Instagram donde la exacadémica se sorprendió al escucharse en la radio.

Mar Rendón subió un video en el que se le ve viajando como copiloto a bordo de un automóvil, cuando de pronto comienza a sonar su voz en la radio. Su felicidad fue tal que soltó un grito de emoción e hizo un acercamiento a la radio del vehículo. El video pequeño clip lo acompañó con el texto “Se logró” y etiquetó a la estación de radio en cuestión.