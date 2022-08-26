La Academia: Cesia, Andresse y Mar alcanzaron grandes éxitos tras lanzar sus sencillos.

Cesia, Andresse y Mar, finalistas de La Academia, lanzaron sus sencillos el día de ayer bajo el sello de Sony Music. Los cantantes salieron de nuestro reality show con el sueño de convertirse en grandes ídolos para toda la juventud.

Cesia lanzó el sencillo Me Rehúso y pronto alcanzó la tendencia #5 en YouTube con 618 mil reproducciones, mientras que se colocó en el puesto número 1 en videos de Apple Music.

La Leona de Honduras no ha dejado de agradecer a sus fans por todo el apoyo en las plataformas digitales: "Los amo leoncitos, hagamos historia".

Recordemos que Cesia ganó el primer lugar de La Academia, poniendo en alto el nombre de su país Honduras desde su llegada a nuestro reality show.

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Cesia, Andresse y Mar continúan arrasando en todas las plataformas digitales

Andresse también lanzó su sencillo Antes, el cual alcanzó el puesto #17 en Apple Music. El cantante mexicano, quien ganó el segundo lugar de La Academia, no puede creer el éxito que ha tenido desde el lanzamiento de este tema musical.

"Que locura", escribió el cantante en su cuenta de Instagram tras ver que el video de Antes cuenta con 257 mil reproducciones en Youtube.

Por su parte, Mar también lanzó el sencillo Déjame Ir, cuyo video alcanzó el puesto #13 en Apple Music y el #7 en YouTube. La participante, quien quedó en tercer lugar de La Academia, recibió una tierna felicitación de Paty Cantú ante el tremendo éxito en las plataformas digitales.

"Desde que me contaron de ti, me emocioné... eres una persona hermosa, Mar", escribió en sus redes sociales, compartiendo una foto junto a Cesia, Andresse y Mar.

Recuerda apoyar a Cesia, Andresse y Mar escuchando sus sencillos en todas las plataformas digitales, así como reproducir sus videos en Youtube.

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