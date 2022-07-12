La Academia: Rubí no aguantó más y explotó contra Santiago.

Los días siguen pasando y la competencia cada día fin de semana se pone más fuerte entre los alumnos de La Academia, por lo que las primera polémicas y escándalos han comenzado a salir, aunque no todo sale en la pantalla, les recordamos que pueden seguir todo lo que pasa en la casa por medio de nuestras distintas plataformas digitales.

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Por medio de las transmisiones en vivo desde la casa de La Academia, ahora se ha revelado que Rubí y Santiago han tenido diferentes y estás se han venido incrementando luego de que cantaran juntos en el concierto del pasado sábado.

Ahora todo parece indicar que Rubí ya no aguantó más y explotó en contra de su compañero Santiago, asegurando que en las palabras del joven solo existen las mentiras, demostrando que ya está cansada de la actitud de su compañero.

Todo esto se ha originado, después de que Santiago asegurará que está enamorado de Rubí y que no tiene temor a hacerlo público.

Luego de que Santiago abrió su corazón y reveló el amor que dice sentir por Rubí, la joven contestó que el sentimiento no es mutuo y que nunca lo va a ser, por lo que el joven ya no quiso estar en el mismo lugar.

El segundo escándalo de Santiago en La Academia.

Hace una semana se reveló que Santiago tenía la estrategia de crear un romance con Isabela para poder ganarse el cariño de los millones de fans de La Academia y así poder tener una mayor cantidad de votos.

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Luego de esos hechos, la primera en salir a defender a Isabela fue Rubí, quien aseguró que no estaba de acuerdo con las acciones de Santiago, ahora fue la originaria de San Luis Potosí la que lo bateó.

