Alexander Acha se dice feliz de presentarse en el escenario de La Academia.

Nuestro querido director de La Academia, Alexander Acha, presentó completamente en vivo su nuevo sencillo ‘¿Tú Cómo Estás?’ con el que iluminó el escenario del mejor reality de música en México.

El sencillo que presentó el cantante de música pop forma parte de su nuevo material discográfico ‘Las Italianas’, temas que forman parte de los éxitos del compositor Claudio Baglioni, canciones que acompañaron a Alexander Acha desde su infancia y con las que siempre soñó poder interpretarlas.

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Por eso, ahora Alexander Acha, quien es el director más joven de La Academia, nos expresó sus emociones por su nuevo sencillo en exclusiva para Azteca Digital.

Los sentimientos de Alexander Acha por su nuevo sencillo.

Alexander Acha reveló sus sentimientos por el lanzamiento de su nuevo sencillo y por la oportunidad de presentarlo en el escenario de La Academia.

Es un honor, un orgullo cantar mi nuevo sencillo en este escenario, donde han pasado mis alumnos y, pues qué bonito tener la oportunidad de compartir con ellos, dar ese ejemplo, darles una muestra de lo que pueden llegar a ser cuando, con el paso del tiempo, conforme vayan adquiriendo experiencia, de poder cantar en frente de estos maravillosos críticos, que es gente tan exitosa, tan profesional y de poder compartir mi música a millones de personas que nos están viendo, es un honor

El nuevo material discográfico de Alexander Acha que lleva por nombre ‘Las Italianas’, fue lanzado hace dos días, por lo que el director de La Academia nos compartió su sentir y todo el trabajo que tuvo que hacer durante estos dos años y medio.

Me siento feliz, la gente, la verdad es que me ha dado la respuesta increíblemente satisfactoria, más allá de que ya extrañaban que sacara un álbum. Realmente, me han escrito que les ha encantado, que no pueden decidir qué canción les gusta más, que es un álbum muy completo, muy redondo, que qué padre que hicimos un álbum conceptual con una idea, rifado, con un riesgo de aportar por algo diferente, por algo especial, un proyecto distinto al que siempre he hecho, un proyecto donde voy de intérpretes y adaptadores, y de co-productor

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Bueno, como ya lo dije, fueron números uno en Europa y que pude yo, rescatar, adaptar al español y presentárselos, canciones que me acompañaron desde niño, que siempre quise cantar, que siempre escuché y dije: ‘Algún día tengo que cantar estas canciones, las tengo que cantar en español, las tiene que conocer la gente porque son canciononones, son clásicos’

Alexander Acha les mandó un mensaje a sus alumnos.

Siempre siendo un profesional, Alexander Acha le mandó un emotivo mensaje a sus alumnos de La Academia, quienes lo admiran y respetan.