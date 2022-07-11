La Academia: Lo bueno, lo malo y lo feo de este domingo.

El concierto de este domingo tuvo de todo un poco, desde grandes actuaciones, decepciones, malas presentaciones que ya se han vuelto costumbre y una estrella brillando en el escenario de La Academia.

Cesia llenó de ritmo el escenario con “La negra tiene tumbao”.

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Una de las grandes figuras de la noche fue Andrés, quien ha tenido un gran crecimiento en sus últimas presentaciones, pero lo de este domingo fue algo fuera de serie, por lo que robó el aplauso de todos, pero más el de Lolita Cortés, quien se mostró efusiva por su actuación.

Por su parte, Cesia fue una de las grandes decepciones de la noche, porque tenía todo para poder poner a bailar a todos, pero, aunque su interpretación no fue mala, no logró parar a los críticos de su silla.

Los conciertos pasan y Rubí no logra demostrar el talento que tiene, aunque nadie puede poner en duda que es una persona disciplinada y dedicada, pero sus presentaciones siempre reciben malas críticas.

Por su parte, Alexander Acha presentó su nuevo sencillo ‘¿Tú Cómo Estás?’ en el escenario de La Academia cantando junto a sus alumnos, lo que fue un momento muy emotivo.

Un domingo fuera de lo normal en La Academia.

En el segundo concierto de este cuarto fin de semana en La Academia, tuvo grandes sorpresas, la primera fue que abrieron dos lugares más para los alumnos que tuvieron más votos del público para regresar.

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Por lo que, Zunio, Isabela y Eduardo van a tener una segunda oportunidad en La Academia, pero para cerrar de buena forma la semana del perdón, Alexander Acha tomó la decisión de que este domingo no tuviéramos expulsado, pero con la advertencia de que las exigencias van a subir para los alumnos.

