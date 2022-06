La Academia: Santiago hace polémica petición a Rubí.

La Academia está más intensa que nunca después del primer fin de semana de doble expulsión donde Esmeralda y Alejandra fueron las eliminadas del reality show de talentos al no alcanzar los suficientes votos para mantenerse en la competencia debido a su desempeño.

La tensión continúa, pues este fin de semana dos participantes más serán eliminados. Rubí es una de las participantes que ha dividido opiniones entre el público y sus compañeros, entre ellos, Santiago.

Interpretación de Rubí con “Las mil y una noches” en La Academia.

‘La quinceañera más famosa de México’ ha generado una gran controversia en torno a su participación, pues mientras algunos la defienden a capa y espada, otros aseguran que debería ser la siguiente en salir del reality show, ya que las críticas sobre su desempeño no han sido las mejores ni por el panel de críticos ni por sus compañeros.

En días pasados les compartimos una fotografía en la que se observa a Rubí sentada en un sillón mientras todos sus compañeros están abrazados escuchando a Lolita Cortés, tiempo después, Rubí aseguró que no fue excluida, sino que ella prefirió no integrarse porque estaba muy desanimada.

Tras la polémica que desató Rubí en su presentación en #LaAcademia, va a tener que echarle muchas ganas para lograr integrarse con sus compañeros.

Lo que dijo Santiago en la cabina POV de TikTok

TikTok se sumó a la celebración de los 20 años de La Academia y para esta temporada se implementó la cabina POV, en donde los participantes pueden sincerarse y compartir totalmente en vivo su sentir a través de un TikTok Live, incluso pueden interactuar con sus fans a través de unas dinámicas de preguntas y respuestas.

Fue en una de estas dinámicas donde el influencer Pablo Chagra le preguntó a Santiago si era verdad que no hablaba con Rubí, pues se llegó a especular que habían roces entre ambos.

“Con Rubí, sí hablo con ella. Al principio no hablábamos nada, porque era super introvertida y fue muy chistoso porque la primera vez que me habló me dijo: ‘Yo nunca pensé que me fuera a llevar contigo’ y yo me saqué de onda y le dije: ‘Pero ¿por qué?’ y me dijo que tenía cara muy fresa”, reveló.

Así mismo, señaló que poco a poco comenzó a haber confianza entre ambos y aseveró que Rubí no está dando su máximo en el reality show debido a sus problemas de confianza y de paso le envió un mensaje.

“Luego me empecé a llevar bien con ella y la verdad es súper divertida, es una gran persona. Mira te voy a decir algo, Rubí creo que tiene muy poca autoestima en el sentido de las relaciones públicas, para mí, el personaje que ha marcado más la diferencia en cuanto a raiting es Rubí, pero ella siempre viene con esa actitud de: ‘Es que no tengo la voz’, ‘No tengo la técnica’, pues sí, pero tienes la personalidad que es reconocida a nivel internacional entonces es como: ‘No vengas a victimizarte, al contrario”, finalizó.